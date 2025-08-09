  2. ক্যাম্পাস

এবার জাবিতে হল রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে জড়ো হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৯ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
ক্যাম্পাসে জড়ো হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা

আবাসিক হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকায় জড়ো হচ্ছেন জাহাঙ্গীরের বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শিক্ষার্থীরা।

শনিবার (৯ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে বিভিন্ন হল থেকে মিছিল নিয়ে বটতলা এলাকায় এসে জড়ো হতে শুরু করেছেন তারা। মিছিল নিয়ে বটতলা পর্যন্ত আসতে মাইকিং করা হচ্ছে।

মিছিলে ‌‘আমার হলে রাজনীতি, চলবে না চলবে না’, ‘র‍্যাগিংয়ের কালো হাত, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও’, ‘হল পলিটিকসের কালো হাত, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও’, ‘গেস্টরুমের কালো হাত, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও’ স্লোগান দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

