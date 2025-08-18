  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন

আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ ছাত্রদল নেতা হামিমের বিরুদ্ধে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৯ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী সঙ্গে নিয়ে মিছিল ও স্লোগানের দিয়ে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করতে আসেন ছাত্রদল নেতা হামিম/ছবি: জাগো নিউজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ফরম সংগ্রহের আগেই আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে ছাত্রদল নেতা তানভীর বারী হামিমের বিরুদ্ধে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে তানভীর বারী হামিম অর্ধশতাধিক নেতাকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে মিছিল ও স্লোগান দিতে দিতে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করতে আসেন। মনোনয়ন সংগ্রহের পরও তারা সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় একই স্লোগান দেন। এটা নিয়ে তার বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন বলেন, মিছিলে তাদের ৫০ থেকে ৬০ জনের মতো নেতাকর্মী ছিল। তারা নব্বইয়ের হাওয়া, এখনো বহমান, আমার ভাই তোমার ভাই, হামিম ভাই হামিম ভাইসহ নানা স্লোগান দেন।

এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সদস্য ড. গোলাম রব্বানী বলেন, এটি সুস্পষ্ট আচরণবিধি লঙ্ঘন। আমরা তাদের অনুরোধ জানাবো, তারা যেন আগামীতে এটি আর না করে।

অভিযোগের বিষয়ে তানভীর বারী হামিম বলেন, ছাত্রলীগের আমলে শিক্ষার্থীরা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেনি। দীর্ঘদিন পর ডাকসুর উৎসবমুখর পরিবেশে তাদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ এই মিছিল। কাগজে-কলমে অনেক কিছু লেখা থাকে, তবে শিক্ষার্থীরা এটা করেছে তাদের আনন্দের জায়গা থেকে।

