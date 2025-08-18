ডাকসু নির্বাচন
শিবিরের প্যানেলে জুলাইয়ে চোখ হারানো জসিম, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী রাইসুল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের শেষ দিনে প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। প্যানেলে ব্যতিক্রম হিসেবে জুলাই আন্দোলনে এক চোখ হারানো খান জসিম ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী রাইসুল ইসলামকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ শেষে ব্রিফিংয়ে প্যানেল ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম সাদ্দাম।
ঘোষিত প্যানেল দেখা গেছে, শিবিরের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি দুজন ব্যতিক্রম প্রার্থীও রয়েছেন। তাদের মধ্যে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে এক চোখ হারানো খান জসিমও আছেন। তাকে শিবিরের প্যানেল থেকে আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বিজয় একাত্তর হলের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী রাইসুল ইসলামকে সদস্য পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
এছাড়াও শিবিরের ভিপি (সহ সভাপতি) পদে মনোনয়ন পেয়েছেন ঢাবি শিবিরের সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক সাদিক কায়েম। জিএস (সাধারণ সম্পাদক) পদে মনোনয়ন পেয়েছেন ঢাবি শিবিরের বর্তমান সভাপতি এস এম ফরহাদ।
