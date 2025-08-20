ডাকসু নির্বাচন
কাদের-বাকেরের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের প্যানেল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে আব্দুল কাদের এবং আবু বাকেরের নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস)।
বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে এ প্যানেল ঘোষণা করা হয়।
ঘোষিত প্যানেলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক দুই সমন্বয়ক আব্দুল কাদেরকে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে আবু বাকের মজুমদারকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে মনোনয়ন পেয়েছেন আশরেফা খাতুন।
এর মধ্যে আব্দুল কাদের বাগছাসের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক ও আবু বাকের মজুমদার বাগছাসের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক। আর আশরেফা খাতুন বাগছাসের কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করছেন।
প্যানেলের আনুষ্ঠানিক নাম রাখা হয়েছে ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’।
প্যানেলটি গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে কোনো প্রার্থী দেয়নি। এই পদে জুলাইয়ের আন্দোলনে আহত শিক্ষার্থী সানজিদা আহমেদ তন্বীকে সমর্থন করার ঘোষণা দিয়েছে বাগছাস। তন্বী স্বতন্ত্রভাবে এই পদে নির্বাচন করবেন।
‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ থেকে সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে নাহিয়ান ফারুক, সমাজসেবা সম্পাদক পদে মহির আলম, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে মো. হাসিবুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সাকিব, ক্রীড়া সম্পাদক পদে আল আমিন সরকার, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদে আনিকা তাহসিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ।
এছাড়া কমনরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে মিতু আক্তার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে আহাদ বিন ইসলাম শোয়েব, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে সাব্বির আহমেদ, ক্যারিয়ার ও উন্নয়ন সম্পাদক পদে রেজওয়ান আহম্মেদ রিফাত এবং ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে মো. ঈসমাইল হোসেন রুদ্রকে মনোনীত করা হয়েছে ।
প্যানেল থেকে সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মো. মাসউদুজ্জামান, ফেরদৌস আইয়াম, ইসমাঈল, তাপসী রাবেয়া, মো. আরমানুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, রিফতি আল জাবেদ, আশরাফ অনিক, রওনক জাহান, মাহফুজা নওয়ার নওরীন, নুরুল ইসলাম নাহিদ, আরিফুর রহমান এবং ফেরদৌস আলম।
