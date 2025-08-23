  2. শিক্ষা

‘‌১০০ টাকায় শিক্ষার’ ই-লার্নিং প্লাটফর্ম উদ্বোধন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৩ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
অনলাইনভিত্তিক ‘১০০ টাকায় শিক্ষার’ ই-লার্নিং প্লাটফর্ম উদ্বোধন

শিক্ষা, একাডেমিক, ক্যারিয়ার, চাকরিসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনলাইনভিত্তিক ‘১০০ টাকায় শিক্ষার’ ই-লার্নিং প্লাটফর্ম কোর্সের উদ্বোধন হয়েছে।

শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেল ৪টায় রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরে অনলাইনভিত্তিক এই প্লাটফর্মের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছার কামাল।

তিনি বলেন, আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা শুধু একটা প্ল্যাটফর্ম না, এটা এক ধরনের ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের মতো। এই প্ল্যাটফর্মে বিদেশি ভাষা শিক্ষা, আইইএলটিএস, বিসিএস এর সাধারণ জ্ঞান, পাবলিক স্পিকিং, পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট এবং এমনকি আবৃত্তি ও সঙ্গীতের মতো বিনোদনমূলক কোর্সও ভবিষ্যতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শুধু ১০০ টাকার শিক্ষা নয়, বরং শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য দূর করার একটি বড় সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এই প্লাটফর্মের উদ্যোক্তার প্রতি আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, কোনোভাবে গুণগত এবং কোয়ালিটির কাছে কম্প্রোমাইজ করা যাবে না।

তার মতে, প্রতিটি কোর্সের জন্য বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষক রাখা জরুরি, যাতে শিক্ষার্থীরা এমন কিছু শিখতে পারে যা তারা স্কুলে শেখেনি। এতে এই প্ল্যাটফর্মের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে এবং গ্রাহক সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে।

করোনা মহামারির কথা উল্লেখ করে মোহাম্মদ আবছার কামাল বলেন, এটি অনলাইন শিক্ষার গুরুত্ব সামনে এনেছে। করোনা যদি না হতো তাহলে অনলাইন লার্নিং যে একটা প্ল্যাটফর্ম এগুলো আমরা কিছুই জানতাম না। এই মহামারির অভিজ্ঞতা হয়তো উদ্যোক্তাকে এই প্ল্যাটফর্ম শুরু করতে উৎসাহিত করেছে।

তিনি আরও বলেন, ১০০ টাকা আসলে কোনো অর্থ নয়, এটি কেবল একটি টোকেন মানি। এই উদ্যোগের পরিকল্পনা এতটাই সুচিন্তিত যে এটি খুব কম সময়েই জনপ্রিয়তা লাভ করবে এবং সবাই উপকৃত হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ব্র্যাকে সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান বলেন, আজকের বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় সংকট মানুষের সংকট, মূল্যবোধের সংকট। আরেকজনের গীবত ছাড়া আমাদের আলাপ হয়ই না। আমরা একজন আরেকজনকে মেরে উল্লসিত হই। আমরা মনে করি, ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে আমরা আনন্দ খুঁজে পাই। মানুষ তৈরির জন্য আমাদের এই শিক্ষা যেন কাজে লাগে, সেই চেষ্টা আমরা করেছি।

প্রকল্পের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও উদ্যোক্তা আমিরুল মোমেনীন বলেন, আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আমরা অনেকগুলো সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এর অন্যতম একটি কারণ শিক্ষা। আমার বুঝেছি শিক্ষার জায়গা যদি শক্তিশালী হয় তাহলে অন্যগুলোতে তা প্রভাব ফেলবে।

তিনি বলেন, আমাদের এই প্রকল্পে আপাতত ‘২০ টি কোর্স’ আপলোড করা হয়েছে, এর মধ্যে শিক্ষা, চাকরি, অ্যাকাডেমিক কোর্স রয়েছে। এখানে যে কেউ কোয়ালিটি ঠিক রেখে যে যেটা শিখতে চায়, সে সেটা শিখতে পারবে।

