ডাকসু নির্বাচন: ভোটারদের তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষায় হাইকোর্টে রিট

ডাকসু নির্বাচন: ভোটারদের তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষায় হাইকোর্টে রিট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোটার তথা শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ্যে রাখা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা লঙ্ঘনজনিত সমস্যার সমাধান না করায় হাইকোর্টে একটি রিট করা হয়েছে। রিটটি করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ও মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী জাকারিয়া।
রোববার (২৪ আগস্ট) হাইকোর্টে এই রিট করেন তিনি। জাকারিয়া প্রার্থিতা করছেন শিবির নেতৃত্বাধীন প্যানেল থেকে।
এ বিষয়ে তিনি বলেন, ডাকসুর ভোটার তালিকাকে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীদের জন্য এক্সেসিবল করা এবং ভোটার তালিকা থেকে মেয়ে শিক্ষার্থীদের ছবি সরিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রাইভেসি রক্ষার জন্য আমরা চিফ রিটার্নিং অফিসার বরাবর আবেদন করেছিলাম। কিন্তু এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়ায় আমরা সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হতে বাধ্য হয়েছি। আমরা রিট দায়ের করছি।
জাকারিয়া আরও বলেন, ভোটার লিস্টের ওপেন এক্সেসের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেসি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নারী শিক্ষার্থীরা হ্যারাসমেন্ট ও বুলিং এর শিকার হয়েছে। আশা করি এবার প্রশাসনের টনক নড়বে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেসি রক্ষায় সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ডাকসু পেছানোর ব্যাপারে তিনি বলেন, অনেকে কনসার্ন জানিয়েছেন এই রিটের কারণে ডাকসু পেছাবে কি না! এমন সম্ভাবনা অমূলক এবং অবান্তর। সদিচ্ছা থাকলে প্রশাসন আজকেই এই বিষয়টির সমাধান করে ফেলতে পারে।
