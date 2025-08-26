  2. ক্যাম্পাস

জাকসু প্রার্থীর খসড়া তালিকা প্রকাশ, ২৫ পদের বিপরীতে লড়বেন ২৫৬ জন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০২:৩৩ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের প্রার্থীদের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তালিকায় মোট ২৭৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৫৬ জনকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচনের জন্য যোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। খসড়া অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে লড়বেন ২০ জন প্রার্থী।

সোমবার (২৫ আগস্ট) সন্ধ্যায় এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর এ কে এম রাশিদুল আলম এই তথ্য জানান।

প্রফেসর এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল নির্বাচনে ২৭৬ জন প্রার্থীর মধ্যে থেকে ২০ জনের প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে। একইসঙ্গে বাকি ২৫৬ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বাতিলকৃত প্রার্থীরা মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকাল ৯টা থেকে ২টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন বরাবর আপিল করতে পারবেন।

খসড়া তালিকা অনুযায়ী ভিপি পদের প্রার্থীরা হলেন- বাংলা বিভাগের ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. শেখ সাদী হাসান, রসায়ন বিভাগের ৪৯তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আরিফুল ইসলাম, ইংরেজি বিভাগের ৪৯তম ব্যাচের শিক্ষার্থী হামিদুল্লাহ সালমান, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের ৫২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী রাব্বি হোসেন, মার্কেটিং বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আরিফুজ্জামান উজ্জল, তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউটের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আব্দুর রশিদ জিতু, সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৪৯তম ব্যাচের শিক্ষার্থী সোহানুর রহামান, ফার্মেসি বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আরিফ উল্লাহ, নৃবিজ্ঞান বিভাগের ৪৮তম ব্যাচের মো. নাঈম খন্দকার, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী অমর্ত্য রায় জন, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. সুয়াইব হাসান, গণিত বিভাগের ৪৯তম ব্যাচের মো. সাফায়েত মীর, সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৫২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. রাব্বি হোসেন, ইংরেজি বিভাগের ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. মামুন মিয়া, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. আব্দুল মান্নান, রসায়ন বিভাগের ৪৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী জাকিরুল ইসলাম, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. মাহফুজুল ইসলাম মেঘ, দর্শন বিভাগের ৪৮তম ব্যাচের মো. রাসেল আকন্দ এবং দর্শন বিভাগের ৫০তম ব্যাচের শরীফ মুহাম্মদ। এর মধ্যে শেখ সাদী ভিপি ও সাধারণ সম্পাদক (জিএস) উভয় পদে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

অন্যান্য পদে প্রার্থীদের মধ্যে জিএস পদে রয়েছেন ১৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছেন ১৫ জন এবং নারী প্রার্থী রয়েছেন ২ জন। এজিএস (পুরুষ) পদে ২১ জন এবং এজিএস (নারী) পদে ৯ জন, শিক্ষা গবেষণা সম্পাদক পদে ১৩ জন, পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পাদক পদে ১৩ জন, সাহিত্য প্রকাশনা সম্পাদক পদে ৯ জন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ৯ জন, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ১১ জন, নাট্য সম্পাদক পদে ৭ জন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ৫ জন, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক (পুরুষ) পদে ১২ জন এবং নারী পদে ৬ জন। তথ্য প্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে ১৪ জন, সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক পদে ১৪ জন, সহ-সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক (পুরুষ) পদে ১৪ জন এবং নারী পদে ৫ জন প্রার্থী রয়েছেন। স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পাদক পদে ১২ জন, পরিবহন ও যোগাযোগ সম্পাদক পদে ৭ জন, কার্যকরী সদস্য ৩ টি পুরুষ এবং ৩ টি নারী পদে জন্য রয়েছেন পুরুষ ৩২ জন ও নারী ১৭ জনকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচনের যোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে।

তফসিল অনুযায়ী খসড়া প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়া প্রার্থীদের আপিলের শুনানি ও রায় ঘোষণা হবে আগামী ২৭ আগস্ট। কেউ চাইলে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন ২৮ আগস্ট পর্যন্ত। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবে ২৯ আগস্ট। প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণা করতে পারবেন ২৯ আগস্ট থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত। ১১ আগস্ট ভোটগ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

এফএ/জেআইএম

