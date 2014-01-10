হাদির মাগফিরাত কামনায় জবি মসজিদ কমিটির দোয়া মাহফিল

হাদির মাগফিরাত কামনায় জবি মসজিদ কমিটির দোয়া মাহফিল
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান হাদির রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) মসজিদ কমিটি।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) জুমা নামাজের পরে কেন্দ্রীয় মসজিদের ভেতরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
দোয়া মাহফিলে মসজিদ কমিটির সভাপতি ও জবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রইছ্ উদ্দিন বলেন, হাদি মারা গেলেও তার স্পিরিট কখনো কমেনি; তার মিশন এখনো শেষ হয়নি। আজ যারা জুলাইয়ে যুদ্ধ করে দেশকে ফ্যাসিবাদমুক্ত করেছে, তাদের জীবন আজ হুমকির মুখে। এ অবস্থায় জুলাইযোদ্ধাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যারা এই যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তারা যেই হোক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াবো।
শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোশাররফ হোসেন বলেন, যে যেখানে আছেন, সেখানে থেকে নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। এই বিপ্লব কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে হয়নি; এটি হয়েছে ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, তা বাস্তবায়নে আন্তরিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।
এ সময় জবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম বলেন, আমাদের মধ্যে নানা কারণে ঐকমত্য না থাকলেও ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে আমরা সবাই এক। তবে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে জুলাইযোদ্ধাদের এভাবে হত্যা করা হবে। আমি জুলাইযোদ্ধাদের নিরাপদে থাকার আহ্বান জানাই এবং রাষ্ট্রের কাছে অনুরোধ করছি, যেন জুলাইযোদ্ধাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।
দোয়া মাহফিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন ১২ নভেম্বর দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হন ওসমান হাদি। দেশে চিকিৎসার পর গত সোমবার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার রাতে খবর আসে, সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন।
