রাকসু

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৬ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
মনোনয়ন ফরম উত্তোলনের সময় বাড়লো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র উত্তোলন ও জমার সময় পাঁচ দিন বাড়ানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকাল পৌনে ৫টার দিকে রাকসু কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী ২৬ আগস্ট পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণের কথা থাকলেও তা পাঁচদিন বাড়ানো হয়েছে। ফলে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম তুলতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। এছাড়াও নির্বাচন ঘিরে কয়েকটি পরিবর্তন আসছে।

সেগুলো হলো- ভোটকেন্দ্র আবাসিক ভবনের পরিবর্তে অ্যাকাডেমিক ভবনে স্থানান্তর, সাইবার সেল গঠন এবং ভোটার তালিকায় ছবি সংযুক্ত করা।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার নজরুল ইসলাম বলেন, ‘প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পরিবর্তন, ডোপ টেস্টে অধিক সময় লাগাসহ বিভিন্ন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আজ সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থীরা ভোটার তালিকায় সংযুক্ত করার বিষয়ে তিনি বলেন, ‘তফসিল ঘোষণার পর শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়েছে। তাই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না।’

এর আগে ২৮ জুলাই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে কমিশন।

রাকসু ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয় থেকে এবং হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট হলের প্রশাসনিক কার্যালয়ের রিটার্নিং কর্মকর্তাদের থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করতে পারবে।

মনির হোসেন মাহিন/এএইচ/এমএস

