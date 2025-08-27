  2. ক্যাম্পাস

ঢাবির মুহসীন হল প্রভোস্টের পদত্যাগ নিয়ে যা বললেন প্রক্টর

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৮:১১ এএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
ঢাবির মুহসীন হল প্রভোস্টের পদত্যাগ নিয়ে যা বললেন প্রক্টর
ছবি- সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভিপি পদপ্রার্থী ও টেলিভিশন অ্যান্ড ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী জালাল আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তিনি তার সহপাঠী ও রুমমেট মো. রবিউল হককে ছুরিকাঘাত করেছেন।

এ ঘটনার পরপরই হাজি মুহম্মদ মুহসীন হলের শিক্ষার্থীরা হল প্রভোস্ট ড. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলামের পদত্যাগ দাবি করেন।

শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদে প্রভোস্ট স্বেচ্ছায় পদ ছাড়বেন বলে জানিয়েছেন, এমন তথ্য দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ।

বুধবার (২৭ আগস্ট) গভীর রাতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রক্টর এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে হল প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছে, আমিও তা শুনেছি। তাদের চাপের মুখে প্রভোস্ট পদত্যাগের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে আমি মনে করি, শিক্ষার্থীরা যদি দিনের বেলায় উপাচার্য স্যারের কাছে গিয়ে তাদের দাবি-দাওয়া উপস্থাপন করে, সেটাই সবচেয়ে কার্যকর হবে। কারণ শিক্ষার্থীদের কথা শোনা ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়।

‌‘আজকের পরিস্থিতি যেহেতু উত্তেজনাপূর্ণ ছিল, তাই বিষয়গুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে তোলা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অবশ্যই তাদের যৌক্তিক দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবে।’

এফএআর/এমআরএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।