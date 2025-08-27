জকসু নির্বাচনে থাকছে না বয়সসীমা

জকসু নির্বাচনে থাকছে না বয়সসীমা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচন নিয়ে বেশ কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। জকসু নির্বাচনে থাকছে না শিক্ষার্থীদের বয়সসীমা। চাকরিজীবী কিংবা এমফিল পিএইচডি শিক্ষার্থীরাও ভোটার হতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব নিয়মিত শিক্ষার্থী ভোটার ও প্রার্থী হতে পারবেন।
মঙ্গলবার (২৭ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের জকসু নীতিমালা বিষয়ে বিশেষ সিন্ডিকেট সভায় এমন সিদ্ধান্ত পাস হয়েছে। সভা শেষে রাত ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এদিন বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সিন্ডিকেট সভা শেষে উপাচার্য বলেন, আজকের বিশেষ সিন্ডিকেট সভায় জকসুর সংবিধির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার বা রোববারের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ শেষ করে পরবর্তী পর্যায়ে জকসু আইন করার জন্য পাঠিয়ে দেবো। এরপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হয়ে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ হয়ে আসবে। এরপরই আমরা রোডম্যাপ ঘোষণা করব।
উপাচার্য বলেন, খসড়ায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা ছিল, সেগুলো পাস হয়েছে। এছাড়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।
ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে চাকরির বিষয়ে তিনি বলেন, ফুল টাইম চাকরি করে যারা তারা ভোটার হতে পারবে না। এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। খণ্ডকালীন চাকরি যারা করে তারা ভোটার হতে পারবে।
জকসু খসড়ার সংবিধি বিশ্লেষণে দেখা যায়, জকসুতে থাকছে না বয়সসীমা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী ব্যতীত প্রফেশনাল পিএইচডিসহ কোনো কোর্সের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা জকসুর সদস্য হতে পারবে না। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কলেজ বা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ভোটার হতে পারবে না। একই সঙ্গে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিশেষ ডিগ্রি বা কোর্সে অধ্যয়নরত কিংবা দেশ-বিদেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত তারা ভোটার হওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
জকসুর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যতে বলা হয়েছে, ১৯৪৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, গণআন্দোলন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানসহ ঐতিহাসিক চেতনাকে ধারণ ও প্রচার করা এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও জাতীয় ঐক্যের চেতনাকে দৃঢ় করা; বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ইনস্টিটিউট হোস্টেলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক সহযোগিতা গড়ে তোলা; বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অ্যাকাডেমিক ও অতিরিক্ত অ্যাকাডেমিক সুযোগ সুবিধা সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা; শিক্ষার্থীদের প্রকৃত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের দক্ষতা তৈরি করা; বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী এবং এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক সহযোগিতা করা দেশ-বিদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও মুক্ত চিন্তা প্রকাশ ও চর্চা নিশ্চিত করা।
জকসুর খসড়া সংবিধিতে দেখা যায়, জকসু হবে ২১ জনের নির্বাহী সদস্যের। এর মধ্যে পদাধিকার বলে উপাচার্য হবেন জকসুর নির্বাহী কমিটির সভাপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ হবেন নির্বাহী কমিটির কোষাধ্যক্ষ। বাকি ১৯ পদে নির্বাচন হবে।
জকসু সংবিধিতে যুক্ত হয়েছে হল সংসদের বিধি- এতে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট হলে নাম অনুসারে হল শিক্ষার্থী সংসদের নামকরণ করা হবে। হল সংসদের উদ্দেশ্য বিধিতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাত নির্দেশিকা উল্লেখ করা হয়েছে। হলের প্রভুজ পদ অধিকার বলে হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি হবেন। হল সংসদের নির্বাহী কমিটির সদস্য হবেন সতেরো জন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সিন্ডিকেট সদস্য বলেন, শিক্ষার্থীদের পক্ষে আছে সব সিদ্ধান্ত। খুব দ্রুতই জকসু হবে। জকসুর রোডম্যাপের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। আইন পাসের পরেই রোডম্যাপ হবে।
