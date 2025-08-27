১৩ দিন পেছালো রাকসু নির্বাচন, শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে রাকসু নির্বাচন। আগের দেওয়া তফসিল অনুযায়ী ১৫ সেপ্টেম্বর নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। ফলে নতুন সিদ্ধান্তে নির্বাচন ১৩ দিন পেছাচ্ছে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে এ নতুন তারিখ ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এফ নজরুল ইসলাম।
এদিকে নতুন তারিখ ঘোষণা করায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে। তারিখ পেছানোর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করে ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। এছাড়া সাধারণ শিক্ষার্থী ও হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরাও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা বলছেন, আগামী ২৮ তারিখ দুর্গাপূজার মহাষষ্ঠী। এদিন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা অযৌক্তিক।
নতুন তারিখ অনুযায়ী মনোয়নপত্র বিতরণের শেষ দিন ৩১ আগস্ট, মনোনয়নপত্র দাখিল ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ও ৭ সেপ্টেম্বর, মনোনয়নপত্র বাছাই ৮ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর, প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ ১১ সেপ্টেম্বর, প্রাথমিক তালিকা সম্পর্কে প্রার্থীদের আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ১৪ সেপ্টেম্বর, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ১৫ সেপ্টেম্বর, প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ১৬ সেপ্টেম্বর, ভোট গ্রহণ ২৮ সেপ্টেম্বর, ফলাফল ও সেদিনই প্রকাশ করা হবে।
সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এফ নজরুল ইসলাম বলেন, মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের সময় ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও নির্বাচনের আরও কিছু তারিখ পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। ভোট গ্রহণের নতুন তারিখ আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর নির্ধারন করা হয়েছে। এ ছাড়া ভোটকেন্দ্র আবাসিক হল থেকে একাডেমিক ভবনে স্থানান্তর, ভোটার তালিকায় ছবি সংযুক্তি ও সাইবার বুলিং রোধে একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
পেছানোর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করে বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পরিবর্তন, ভোটকেন্দ্র একাডেমিক ভবনে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত ও ডোপটেস্ট করতে ৪-৫ দিন সময় লাগবে এবং নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক করার লক্ষ্যে সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
মহাষষ্ঠীতে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা একটি অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করেছেন আইন বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী সোমা পাল। তিনি বলেন, দুর্গাপূজা হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বড় ধর্মীও উৎসব। এদিন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করাটা একদম অযৌক্তিক। এই তারিখে নির্বাচন হলে আমরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা কোনোভাবেই থাকতে পারবো না। একদিন আগে হলেও থাকা সম্ভব হতো। প্রসাশন কি তাহলে চায় না হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করুক? এই তারিখে ভোট হলে কখনই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্ভব নয়। কারণ মহাষষ্ঠীর একদিন আগে আমরা বাসায় চলে যাই।
মনির হোসেন মাহিন/এমএন/জিকেএস