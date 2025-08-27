ফের তারিখ পরিবর্তন, রাকসু নির্বাচন ২৫ সেপ্টেম্বর
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন ১৩ দিন পিছিয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। তবে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের মহাষষ্ঠী অনুষ্ঠানের কথা বিবেচনা করে রাকসু নির্বাচনের তারিখ ফের তিনদিন এগিয়ে ২৫ সেপ্টেম্বর করা হয়েছে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে ৮টায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এফ নজরুল ইসলাম।
এর আগে দুপর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রাকসু নির্বাচনের তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করেছিলেন তিনি।
এ ঘোষণা পরপরই বিক্ষোভ মিছিল করে প্রতিবাদ জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক সংগঠন, সাধারণ শিক্ষার্থী ও সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা। প্রতিবাদের মুখে রাতে জরুরি বৈঠক ডেকে তা পরিবর্তন করে নির্বাচন কমিশন।
নতুন তারিখ অনুযায়ী মনোয়নপত্র বিতরণের শেষ দিন ৩১ আগস্ট, মনোনয়নপত্র দাখিল ১-৪ সেপ্টেম্বর ও ৭ সেপ্টেম্বর, মনোনয়নপত্র বাছাই ৮-৯ সেপ্টেম্বর, প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ ১১ সেপ্টেম্বর, প্রাথমিক তালিকা বিষয়ে প্রার্থীদের আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ১৪ সেপ্টেম্বর, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ১৫ সেপ্টেম্বর, প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ১৬ সেপ্টেম্বর এবং ভোট গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ ২৫ সেপ্টেম্বর।
এ বিষযে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এফ নজরুল ইসলাম বলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে নির্বাচন ২৫ তারিখ করা হয়েছে। আরও কিছু তারিখ নতুন সংযোজন করা হয়েছে। এগুলো পরে জানানো হবে।
