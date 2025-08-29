ডাকসু নির্বাচন
এজিএস পদে প্রার্থীতা ঘোষণা আলোচিত শিক্ষার্থী মহিউদ্দিন রনির
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে স্বতন্ত্র প্রার্থিতা ঘোষণা করেছেন থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স বিভাগের আলোচিত শিক্ষার্থী মহিউদ্দিন রনি।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থিতা ঘোষণা করেন তিনি।
এসময় মহিউদ্দিন রনি ডাকসু নির্বাচনে তার ইশতেহার নিয়ে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেন, ইশতেহার হলো প্রেমিকাকে দেওয়া প্রেমিকের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি যা আসলে বাস্তবায়ন হয় না। আমি ইশতেহার নামক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ঢাবি শিক্ষার্থীদের দেবো না। তবে আমি কর্ম পরিকল্পনা দেবো এবং সেটা সবাইকে সঙ্গে নিয়েই করবো।
তিনি ঢাবি শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগের বিষয় তুলে ধরে বলেন, ঢাবি প্রশাসন শিক্ষার্থীদের মেধার মূল্যায়ন হিসেবে কীটপতঙ্গের মতো জীবনযাপন উপহার দিয়েছে। তারা এখন পর্যন্ত শতভাগ আবাসন নিশ্চিত করতে পারেনি। স্বাধীনতার পর এতো বছরের মধ্যে সবাই তাদের দলীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য কাজ করেছে, কিন্তু শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো কাজ করেনি।
মহিউদ্দিন রনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের স্বদিচ্ছাটা নেই যে হলের আবাসিক শিক্ষার্থীদের ডালটা ঘন হবে নাকি পাতলা। হলের ডালের ঘনত্ব দেখে মনে হয় কেউ মাত্র হাত ধুয়ে এঁটো পানি রেখে গেছে। বাহির থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই এটা খাওয়ার ডাল নাকি এঁটো পানি। অথচ আমরা এই প্রশাসনের কাছে অনেক কিছু আশা করেছিলাম।
ডাকসু নির্বাচনে নিজেকে এজিএস প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে রনি বলেন, আমাদের অনেক অভিযোগ ও অপ্রাপ্তির জায়গা আছে। সেখানে ডাকসু আমাদের জন্য একটি সম্ভাবনার দুয়ার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এতো ঋণ পূরণ করার এখন সময় এসেছে। সেজন্য আমি সবার ম্যান্ডেট নিয়ে ও সবার কর্মী হয়ে এই সকল সংকট নিরসনে কাজ করতে চাই।
