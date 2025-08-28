ডাকসুর এজিএস প্রার্থী
শিবিরের কারও প্রশ্নকে ‘অগুরুত্বপূর্ণ’ মনে করা সমস্যাজনক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাস সরগরম। বিভিন্ন গণমাধ্যম টকশোসহ নানা আয়োজন করছে। এসব অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা প্রার্থীদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন। প্রার্থীরা সেসব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।
এক্ষেত্রে শিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থীদের প্রশ্নকে অনেক প্রার্থী গুরুত্ব দিচ্ছেন না বলে ইঙ্গিত করেন শিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী মো. মহিউদ্দিন খান।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ অভিযোগ তুলেছেন।
ফেসবুক পোস্টে মহিউদ্দিন খান লেখেন, একজন শিক্ষার্থীর প্রথম পরিচয় তিনি শিক্ষার্থী। তার কাছে ডাকসুর নেতারা জবাবদিহি করবেন। যে কোনো দল, মত ও পরিচয়ের শিক্ষার্থী প্রশ্ন করলে সেটাকে সহজভাবে ও সম্মানের সাথে গ্রহণ করার মানসিকতা না থাকলে সহাবস্থানের ক্যাম্পাস গঠন করা তো সম্ভব না।
তিনি আরও লিখেছেন, কেউ ‘শিবির’ হলে তার প্রশ্নকে অ্যাড্রেস করতে না চাওয়া বা অগুরুত্বপূর্ণ মনে করাটাই সমস্যাজনক। আশা করবো সব সংগঠনই এমন সংকীর্ণতা থেকে বের হয়ে আসবে।
এএএইচ/বিএ/জেআইএম