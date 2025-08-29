রাকসুতে ভিপি পদে প্রথমবার নারী প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন তাসিন

রাকসুতে ভিপি পদে প্রথমবার নারী প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন তাসিন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের ৬৩ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথমবার সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছেন একজন নারী শিক্ষার্থী। এ ঘোষণা বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী তাসিন খান আনুষ্ঠানিকভাবে ভিপি পদে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেন। এর মধ্য দিয়ে রাকসুর ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যুক্ত হলো।
সর্বশেষ রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালে। দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় পর আসন্ন ২৫ সেপ্টেম্বর আবারও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এ নির্বাচন। রাকসু প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে অনেক ছাত্রনেতা রাজনীতি ও জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তবে ভিপি পদে কোনো নারী শিক্ষার্থী প্রার্থী হননি।
ভিপিপ্রার্থী তাসীন খান বলেন, নির্বাচন কমিশনের বারবার তফসিল পরিবর্তন ও পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের হতাশ করেছে। প্রশাসন সমান সুযোগ ও সহাবস্থানের পরিবেশ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা নারী প্রার্থী হিসেবে তাঁর জন্য আরও চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে এবং সাইবার বুলিং ও নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা মোকাবেলায় দৃশ্যমান পদক্ষেপ প্রয়োজন।
তিনি আরও বলেন, জয়ের চেয়ে কাজে বেশি মনোযোগ দিচ্ছি। নির্বাচিত না হলেও শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ চালিয়ে যাব। সংগঠন বা ফান্ডিং ছাড়া লড়াই কঠিন হলেও আমি পিছু হটব না।
সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
মনির হোসেন মাহিন/এমএন/এএসএম