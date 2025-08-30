জাকসুতে ছাত্র ইউনিয়ন-ছাত্রফ্রন্ট একাংশের ৫ সদস্যের প্যানেল ঘোষণা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ছাত্র ইউনিয়ন (একাংশ) ও ছাত্রফ্রন্ট (একাংশ) পাচঁ সদস্যের ‘সংশপ্তক পর্ষদ’ প্যানেল ঘোষণা করেছে।
শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুর ১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে সংবাদ সম্মেলনে ছাত্র ইউনিয়ন (একাংশ) জাবি শাখার সভাপতি জাহিদুল ইমন এই প্যানেল ঘোষণা করেন।
‘সংশপ্তক পর্ষদ’ প্যানেলে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে মনোনীত হয়েছেন ছাত্র ইউনিয়ন (একাংশ) জাবি শাখার সভাপতি ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী জাহিদুল ইসলাম ইমন। সহ-সাধারণ সম্পাদক (নারী) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ছাত্রফ্রন্ট (একাংশ) জাবি শাখার সংগঠক সোহাগী সামিয়া জান্নাতুল ফেরদৌস।
অন্যরা হলেন তথ্যপ্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ তানজিম আহমেদ, সহ-সমাজসেবা ও মানব উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক সাদিয়া ইমরোজ ইলা এবং শিক্ষা গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক তানজীল আহমেদ।
ভিপি পদে পদ না দেওয়া প্রসঙ্গে জাহিদুল ইসলাম ইমন বলেন, “প্রগতিশীল শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন সত্ত্বেও বিভিন্ন জটিলতার কারণে এই পদে প্রার্থী দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা ওই পদে অন্যান্য যেসব প্রগতিশীল ও শিক্ষার্থীবান্ধব প্রার্থী রয়েছেন তাদের সমর্থন জানাবো।’
