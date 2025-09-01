এলাকাবাসী-শিক্ষার্থী সংঘর্ষ
চবিতে ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ থাকবে সোমবার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় একদিনে ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) একদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকবে বলে জানা গেছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন এ তথ্য জানান।
রোববার দিনব্যাপী চবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন ও প্রক্টর মোহাম্মদ তানভীর হায়দার আরিফসহ অন্তত ৭০-৮০ জন শিক্ষার্থী আহত হন, যাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, স্থানীয়রা দেশীয় অস্ত্র ও ককটেল নিয়ে হামলা চালায়। ঘটনার পর শিক্ষার্থীরা প্রধান ফটকে বিক্ষোভ শুরু করে হামলাকারীদের বিচার দাবি করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করলেও স্থানীয়রা উত্তেজিত হয়ে ফের হামলা চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চবির আশেপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন।
