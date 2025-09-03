জবিতে প্রথমবারের মতো মার্শাল আর্ট অনুশীলন ক্যাম্প
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) প্রথমবারের মতো জুডো, কারাতে, তায়কোয়ান্দো ও উশু নিয়ে মার্শাল আর্ট অনুশীলন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর ) শহীদ সাজিদ অ্যাকাডেমিক ভবনের নিচতলায় মার্শাল আর্ট গ্রাউন্ডে ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, শিক্ষার্থীদের আত্মরক্ষা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এ ধরনের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী জুডো-কারাতে দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহারিক জীবনের অংশ এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে।
জবি ক্রীড়া কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মো. রইছ উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সাবিনা শরমীন এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মো. মোশাররাফ হোসেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মো. শেখ গিয়াস উদ্দিন এবং স্বাগত বক্তব্য দেন ক্রীড়া উপ-কমিটির (কাবাডি, জুডো, কারাতে, শুটিং ও তায়কোয়ান্দো) আহ্বায়ক অধ্যাপক মুহাম্মদ নূরুল্লাহ।
অধ্যাপক রইছ জানান, তাদের সামর্থ্য সীমিত হলেও বর্তমান প্রশাসনের আন্তরিকতায় ৫ আগস্টের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়াপঞ্জী অনুযায়ী সব ইভেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়ছেে। এই ক্যাম্পের মাধ্যমে দক্ষ মার্শাল আর্ট প্রতিযোগী তৈরি হবে, যারা জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জবির সুনাম বৃদ্ধি করবেন।
অধ্যাপক সাবিনা বলেন, জুডো-কারাতের মতো মার্শাল আর্ট শুধুমাত্র শারীরিক ক্রীড়া নয়, এটি তরুণ প্রজন্মের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। জবিতে এর উদ্যোগ আরও আগে নেওয়া উচিত ছিল। সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও প্রশাসন একসঙ্গে কাজ করলে যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সম্ভব।
আয়োজকদের সূত্রে জানা গেছে, এ ক্যাম্পে অংশ নিতে ৬ শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রাথমিকভাবে আবেদন করেছেন। দক্ষ প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ক্যাম্পে জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য অর্জনকারী শিক্ষার্থীরাও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন।
