ডাকসু নির্বাচনে ছুটির সিদ্ধান্ত বদল, ক্লাস বন্ধ শুধু ভোটের দিন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে শুধু ভোটের দিন ৯ সেপ্টেম্বর ছুটি থাকবে। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখা হবে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন।
এ নিয়ে দুই দফায় নির্বাচনকেন্দ্রিক ছুটিতে পরিবর্তন আনলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। প্রথম দফায় নির্বাচন উপলক্ষে চারদিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। ৭, ৮, ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর ছুটি রেখে ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রশাসন।
তবে লম্বা এ ছুটিতে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে গ্রামের বাড়ি অথবা বেড়াতে যেতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছিলেন অনেক প্রার্থী। কেউ কেউ এ ছুটি বাতিলের দাবি তোলেন। কয়েকজন প্রার্থী নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিতভাবে ছুটি বাতিলের দাবিও জানান।
এর আগে প্রথম দফায় গত সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ভোট ঘিরে ছুটির সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সেখানে ৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা চলমান থাকবে বলে জানানো হয়। আর নির্বাচন উপলক্ষে ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট তিনদিন সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়।
তবে প্রার্থীরা এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করলে বাধ্য হয়ে আবারও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এবার তিনদিনের ছুটি পরিবর্তন করে একদিন রাখা হয়েছে।
ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
ডাকসু নির্বাচন ঘিরে এরই মধ্যে ছাত্রদল, গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ, বামপন্থি ছাত্রসংগঠনগুলো ও ছাত্রশিবির পৃথক প্যানেল দিয়েছে। পূর্ণ ও আংশিক মিলিয়ে এবার ১০টির মতো প্যানেল দেওয়া হয়েছে।
ডাকসু ভোটে এবার ২৮টি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন মোট ৪৭১ জন প্রার্থী। তাদের মধ্যে নারী প্রার্থী ৬২ জন। সদস্যপদে সবচেয়ে বেশি রয়েছেন ২১৭ প্রার্থী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি হলে ১৩টি পদে চূড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন মোট এক হাজার ৩৫ প্রার্থী।
