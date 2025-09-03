  2. জাতীয়

৯ সেপ্টেম্বরই হচ্ছে ডাকসু নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩২ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের এক বছর পর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের এক বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর। আগেই নির্বাচন কমিশনার তারিখ ঘোষণা করলেও একটি রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত পর্যন্ত গড়ায় বিষয়টি। অবশেষে নির্বাচন নিয়ে হাইকোর্টের আদেশকে স্থগিত করে দেওয়া চেম্বার জজ আদালতের আদেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। এর ফলে আগামী ৯ সেপ্টেম্বরই হচ্ছে ডাকসু নির্বাচন।

দীর্ঘ ২৮ বছর পর ২০১৯ সালের ১১ মার্চ ডাকসু নির্বাচন হয়। এটি ছিল ১৯৯০-এর পর প্রথম ডাকসু নির্বাচন। এরপর পাঁচ বছর পর আগামী ৯ সেপ্টেম্বর হচ্ছে ডাকসু নির্বাচন।

৫ আগস্টের আগে এস এম ফরহাদ ‘ছাত্রলীগের কমিটিতে’ ছিলেন, এরপরও তিনি কীভাবে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী হলেন, এমন প্রশ্ন তুলে তার প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে এই রিট করা হয়। তিন বাম সংগঠন সমর্থিত ‘অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪’ প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী বি এম ফাহমিদা আলম এ রিট করেন।

গত ২৮ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী সিনেট ভবনে নিজ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মো. জসীম উদ্দিন বলে ৯ সেপ্টেম্বর নির্বাচন হবে। মোট আটটি কেন্দ্রে এ ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, বিভিন্ন পদে ভোট দিতে একজন ভোটার ৮ মিনিট সময় পাবেন। সকাল ৮টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ভোট দেওয়া যাবে। ভোটকেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা অনুযায়ী পর্যাপ্ত বুথ স্থাপন করা হবে। একজন ভোটার ভোট দিতে সময় পাবেন ৮ মিনিট।

ডাকসুতে এবার মোট ২৮টি পদে নির্বাচন হচ্ছে। আগের মতোই সহ-সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস), সহ-সাধারণ সম্পাদকের (এজিএস) মতো পদগুলো থাকছে। তবে শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এবার নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে চারটি পদ, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক এবং মানবাধিকার ও আইনবিষয়ক সম্পাদক।

এসএনআর/এএসএম

