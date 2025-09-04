ডাকসু নির্বাচনে ১১ প্যানেলে লড়ছেন যারা

ডাকসু নির্বাচনে ১১ প্যানেলে লড়ছেন যারা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মোট ৪৭১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, যার মধ্যে নারী ৬২ ও পুরুষ ৪০৯ জন। ৩৯ হাজার ৭৭৫ ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে ১১টি প্যানেল।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, বামজোট, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন, গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ, ছাত্র অধিকার পরিষদ সমর্থিত প্যানেলসহ স্বতন্ত্র জোটও নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে। এছাড়া আংশিক প্যানেলও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
এই নির্বাচনে মোট ভোটারের মধ্যে ছাত্র (পুরুষ) ভোটার ২০ হাজার ৮৭৩ জন এবং ছাত্রী (নারী) ভোটার ১৮ হাজার ৯০২ জন।
গত ২৬ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী সিনেট চৌধুরী ভবনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কার্যালয়ের সামনে এক ব্রিফিংয়ে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন জানিয়েছিলেন, এবার ডাকসু নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে ৪৭১ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান, ডাকসুতে ৪৭১ প্রার্থীর মধ্যে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ৪৫ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৯ জন, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ২৫ জন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে ১৭ জন, কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে ১১ জন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে ১৪ জন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ১৯ জন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ১২ জন, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ৯ জন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ১৩ জন, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে ১২ জন, সমাজসেবা সম্পাদক পদে ১৭ জন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে ১৫ জন, মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে ১১ জন, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদে ১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এ ছাড়া ১৩টি সদস্য পদে ২১৭ জন প্রার্থী হয়েছেন।
ডাকসু নির্বাচনের প্যানেলে লড়ছেন যারা-
১. ছাত্রদলের প্যানেল ‘আবিদ-হামিম-মায়েদ’
এই প্যানেলের ভিপি পদে লড়বেন মো. আবিদুল ইসলাম খান, জিএস পদে শেখ তানভীর বারী হামিম (কবি জসীমউদ্দীন হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক), এজিএস পদে লড়েবেন তানভীর আল হাদী মায়েদ (বিজয় একাত্তর হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক)।
গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক শূন্য রাখা হয়েছে (আহত শিক্ষার্থী সানজিদা আহমেদ তন্বীকে সমর্থন জানাতে)।
এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে আরিফুল ইসলাম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে এহসানুল ইসলাম, কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে চেমন ফারিয়া ইসলাম মেঘলা, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে মেহেদী হাসান, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে আবু হায়াত মো. জুলফিকার জিসান, ক্রীড়া সম্পাদক পদে চিম চিম্যা চাকমা, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে সাইফ উল্লাহ সাইফ, সমাজসেবা সম্পাদক পদে সৈয়দ ইমাম হাসান অনিক, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদে আরকানুল ইসলাম রূপক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে আনোয়ার হোসাইন, মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে লড়বেন মেহেদী হাসান মুন্না।
সদস্য পদ- জারিফ রহমান, মাহমুদুল হাসান, নাহিদ হাসান, হাসিবুর রহমান সাকিব, শামীম রানা, ইয়াসিন আরাফাত, মুনইম হাসান অরূপ, রঞ্জন রায়, সোয়াইব ইসলাম ওমি, মেহেরুন্নেসা কেয়া, ইবনু আহমেদ, শামসুল হক আনান, নিত্যানন্দ পাল।
২. শিবিরের প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’
এই প্যানেলর ভিপি পদে লড়বেন সাদিক কায়েম (শিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, সাবেক ঢাবি সভাপতি), জিএস পদে এস এম ফরহাদ (ঢাবি শাখা সভাপতি), এজিএস পদে লড়বেন মহিউদ্দিন খান (ঢাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক)।
এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে ফাতিমা তাসনীম জুমা (ইনকিলাব মঞ্চ), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ইকবাল হায়দার; কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে উম্মে সালমা, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে খান জসীম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে নুরুল ইসলাম সাব্বির (বর্তমান ঢাবি শিবিরের অর্থ সম্পাদক), ক্রীড়া সম্পাদক পদে আরমান হোসেন, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে আসিফ আব্দুল্লাহ, সমাজসেবা সম্পাদক পদে শরিফুল ইসলাম মুয়াজ, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে সাজ্জাদ হোসাইন খান (ঢাবি শিবিরের দপ্তর সম্পাদক), ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক পদে মাজহারুল ইসলাম, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে আব্দুল্লাহ আল মিনহাজ, মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে সাখাওয়াত জাকারিয়া।
এছাড়া সদস্য পদে- সর্ব মিত্র চাকমা, ইমরান হোসাইন, বেলাল হোসেন অপু, তাজিনুর রহমান, মিফতাহুল হোসাইন আল মারুফ, মাজহারুল ইসলাম মুজাহিদ, রাইসুল ইসলাম, সাবিকুন নাহার তামান্না, শাহিউর রহমান, আফসানা আক্তার, আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, রায়হান উদ্দিন, আনাস বিন মনির।
৩. গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ সমর্থিত ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’
ভিপি পদে লড়বেন আবদুল কাদের, জিএস পদের প্রার্থী আবু বকর মজুমদার, এজিএস পদের প্রার্থী আশরেফা খাতুন।
এছাড়া সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে নাহিয়ান ফারুক, সমাজসেবা সম্পাদক পদে মহির আলম, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে মো. হাসিবুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সাকিব, ক্রীড়া সম্পাদক পদে আল আমিন সরকার, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদে আনিকা তাহসিনা, কমনরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে মিতু আক্তার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে আহাদ বিন ইসলাম শোয়েব, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে সাব্বির আহমেদ, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদে রেজওয়ান আহম্মেদ রিফাত, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে লড়বেন মো. ঈসমাইল হোসেন রুদ্র।
সদস্য পদে- মো. মাসউদুজ্জামান, ফেরদৌস আইয়াম, ইসমাঈল, তাপসী রাবেয়া, মো. আরমানুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, রিফতি আল জাবেদ, আশরাফ অনিক, রওনক জাহান, মাহফুজা নওয়ার নওরীন, নুরুল ইসলাম নাহিদ, আরিফুর রহমান, ফেরদৌস আলম।
৪. ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ (উমামা–সাদী নেতৃত্বাধীন)
ভিপি পদে লড়বেন উমামা ফাতেমা, জিএস পদে আল সাদী ভূঁইয়া, এজিএস পদে জাহেদ আহমদ।
এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে নূমান আহমাদ চৌধুরী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে মমিনুল ইসলাম (বিধান), আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে নাফিজ বাশার আলিফ, কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে সুর্মী চাকমা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে অনিদ হাসান, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে সিয়াম ফেরদৌস ইমন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে মো. সাদিকুজ্জামান সরকার, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে মো. রাফিজ খান, সমাজসেবা সম্পাদক পদে তানভীর সামাদ, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদে রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চঙ্গ্যা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে ইসরাত জাহান নিঝুম, মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে নুসরাত জাহান নিসু।
সদস্য পদে- নওরীন সুলতানা তমা, আবিদ আব্দুল্লাহ, ববি বিশ্বাস, মো. শাকিল, মো. হাসান জুবায়ের (তুফান), আব্দুল্লাহ আল মুবিন (রিফাত), অর্ক বড়ুয়া, আবির হাসান, নেওয়াজ শরীফ আরমান, মো. মুকতারুল ইসলাম (রিদয়), হাসিবুর রহমান, রাফিউল হক রাফি, মো. সজিব হোসেন, সাদেকুর রহমান সানি।
৫. বামজোটের প্যানেল ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’
ভিপি পদে লড়বেন শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি, জিএস পদে মেঘমল্লার বসু (ডাকসু ফর চেঞ্জ), এজিএস পদে জাবির আহমেদ জুবেল।
এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে মোজাম্মেল হক, কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে নূজিয়া হাসিন (রাশা), মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে আকাশ আলী, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদে লিটন ত্রিপুরা, সমাজসেবা সম্পাদক পদে আবু মুজাহিদ, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে নিনাদ খান, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে নাঈম উদ্দীন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ফারিয়া মতিন (ইলা), ক্রীড়া সম্পাদক পদে মালিহা তাবাসসুম, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে শেখ তাসনুভা সৃষ্টি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ফাতিন ইশরাক, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে আমানত ইমরান।
সদস্য পদে- তফসিরুল্লাহ (গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা), রাজেকুজ্জামান জুয়েল (টেলিভিশন, ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি), ওয়াকার রহমান সৌরভ (পালি অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ), মোহাম্মদ মুস্তাকিম (অর্থনীতি), মিশকাতুল মাশিয়াত তানিশা (ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট), আতিকা আনজুম অর্থী (কারুশিল্প), পৃথিং মারমা (অপরাধ বিজ্ঞান), ইসরাত জাহান ইমু (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস), আনিয়া ফাহমিন (নৃবিজ্ঞান), রাহনুমা আহমেদ নিরেট (পদার্থবিজ্ঞান), সাজিদ উল ইসলাম (প্রাচ্যকলা), হেমা চাকমা (স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি), আলমগীর হোসেন (তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা)।
৬. ইসলামী ছাত্র আন্দোলন সমর্থিত ‘সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ’
ভিপি পদে লড়বেন ইয়াসিন আরাফাত (ঢাবি শাখার সাবেক সভাপতি), জিএস পদে খায়রুল আহসান মারজান (কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল), এজিএস পদে সাইফ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন (ঢাবি শাখার সেক্রেটারি), মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে আবু বকর সিদ্দিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে লড়বেন জুয়াইরিয়া আখতার তামান্না।
এছাড়া কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে জাকিয়া আক্তার, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে মোহাম্মদ আলী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ইয়াসিন আরাফাত, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে মো. ইমরান মিয়া, সমাজসেবা সম্পাদক পদে শাহরিয়ার আলম, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদে মনসুরুল হক শান্ত, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে মুঈনুল ইসলাম, মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে লড়বেন শাহরিয়ার জাবির।
সদস্য পদে- ফারুক হাওলাদার, মোসা. হাবিবা, ইলিয়াস তালুকদার, নূরুল জান্নাত মান্না, ইকরামুল কবির, মোহাম্মদ আফজাল হোসেন সিয়াম, এরফান মোহাম্মদ, রিয়াদ হোসাইন, রেজাউল করিম, মোহাম্মদ ইমাদুল ইসলাম আকাশ, ইসমাইল হোসেন, সাদমান সাকিব, আজিজুল হাসান।
৭. ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ’ (জামালুদ্দীন খালিদ–মাহিন সরকার নেতৃত্বাধীন)
ভিপি পদে লড়বেন জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ খালিদ (স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংসদ), জিএস পদে মো. আবু সায়াদ বিন মাহিন সরকার, এজিএস পদে ফাতেহা শারমিন এ্যানি।
এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে আশিকুর রহমান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে আবদুল্লাহ ইবনে হানিফ আরিয়ান, কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে ফারজানা আক্তার মিতু, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে ইমরান মিয়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মোহতাসিন বিল্লাহ ইমন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে মুহাইমেনুল ইসলাম তকি, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে রাশেদ খান আদিব, সমাজসেবা সম্পাদক পদে ফাইজুল্লাহ, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে মেহেরিন আফরোজ মাইশা।
সদস্য পদে- গিয়াস উদ্দিন, রাহাত সিকদার, বায়েজিদ হাসান, মো. আব্দুল বাছিত, মো. মোফাজ্জল হোসেন, মনির হোসেন, আবুতালেব (ইফতি), আবরার জারিফ, সাব্বির উদ্দিন রিয়ন, মো. খালেদ সাইফুল্লাহ জিহাদ ভূঞাঁ, আকাশ শাহ, ইসমাইল হোসেন, মাসুম বিল্লাহ।
৮. ছাত্র অধিকার পরিষদ সমর্থিত ‘ডাকসু ফর চেঞ্জ’
ভিপি পদে লড়বেন বিন ইয়ামিন মোল্লা, জিএস পদে সাবিনা ইয়াসমিন, এজিএস পদে রাকিবুল ইসলাম।
এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে মো. শাকিব খান সমাজসেবা সম্পাদক পদে আরিফুর রহমান মজুমদার, ক্রীড়া সম্পাদক পদে মুখতার হোসেন, মুক্তিযুদ্ধ সম্পাদক পদে আশিক হৃদয় আহমেদ, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে রাকিব হোসেন, মানবাধিকার সম্পাদক পদে ইশতিয়াক আহমেদ, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে সিয়াম ইমন, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদে লড়বেন রজব সালার খান শাওন।
সদস্য পদে- রাহাত, রেজুয়ান, মোহাম্মদ মোহিউদ্দিন আহমেদ, কৌশিক আদির, আব্দুল্লাহ আল নোমান, রাকিবুল আলম রুদ্র, মোফাচ্ছেল হোসেন, এইচ এম মাহতাব ইসলাম।
৯. জুবায়ের–মুসাদ্দিকের স্বতন্ত্র আংশিক প্যানেল
এই প্যানেলে সমাজসেবা সম্পাদক পদে লড়বেন এবি জুবায়ের, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে লড়বেন মুসাদ্দিক আলী ইবনে মুহম্মদ।
সদস্য পদে- আশিক খান ও আব্দুর রহমান।
১০. ‘সম্মিলিত ছাত্র ঐক্য’ প্যানেল
এই প্যানেলে ভিপি পদে লড়বেন জান্নাতি বুলবুল (সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষার্থী), জিএস পদে মাহমুদুল হাসান (মার্কেটিং বিভাগ) এবং কার্যনির্বাহী সদস্য পদে লড়বেন তালহা নেগাবান (আরবি সাহিত্য বিভাগ)।
১১. ‘অপারেজয়-৭১, অদম্য-২৪’ প্যানেল
এই প্যানেল থেকে ভিপি পদে লড়বেন নাইম হাসান হৃদয় (যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ), জিএস পদে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী এনামুল হাসান অনয় এবং এজিএস পদে লড়বেন দর্শন বিভাগের অদিতি ইসলাম।
ডাকসু নির্বাচনে ভিপি, জিএস, এজিএসসহ ২৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বিভিন্ন মতাদর্শ ও পটভূমির প্রার্থীরা। আটটি প্যানেলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভোটার শিক্ষার্থীরা পাচ্ছেন বৈচিত্র্যময় বিকল্প। তবে কারা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে জয়ী হবেন, আর কোন প্যানেল নেতৃত্বে আসবে, তা নির্ধারণ করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
