ডাকসুর নির্বাচনী প্রচারণায় হাতপাখার বাতাস

ডাকসুর নির্বাচনী প্রচারণায় হাতপাখার বাতাস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সমাজসেবা সম্পাদক প্রার্থী সৈয়দ ইমাম হাসান অনিকের ব্যতিক্রমী প্রচার কৌশল শিক্ষার্থীদের নজর কেড়েছে। তীব্র গরমের মধ্যে হাতপাখার আদলে তৈরি প্রচারপত্র বিলি করে তিনি ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা করছেন।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ঢাবি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়, ছাত্রদল মনোনীত এই প্রার্থী নিজেই শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে তুলে দিচ্ছেন তার অভিনব লিফলেট। সাধারণ লিফলেট নিতে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা অনাগ্রহ দেখালেও, প্রচণ্ড গরমে এই হাতপাখাসদৃশ লিফলেটটি তারা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করছেন। অনেক শিক্ষার্থীকে আবার স্বেচ্ছায় চেয়েও নিতে দেখা যায়।
হাতপাখা আদলের এই লিফলেট গ্রহণ করার সময় প্রার্থীকে উদ্দেশ্য করে উর্দু বিভাগের শিক্ষার্থী ইসমে আজম বলেন, এই গরমে এমন প্রচারণা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এই হাতপাখা বিতরণের মাধ্যমে প্রার্থী ইতোমধ্যেই সমাজসেবা শুরু করে দিয়েছেন। তার জন্য শুভকামনা।
ব্যতিক্রমী প্রচারণার ব্যাপারে ইমাম হাসান অনিক বলেন, ‘আমি ভাবলাম, সাধারণ লিফলেট নিতে নিতে শিক্ষার্থীরা বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে। ব্যতিক্রমী কিছু করা দরকার। সেই চিন্তা থেকেই এ ধরনের লিফলেট বানিয়েছি। এটা ভালোভাবে সবাই গ্রহণ করছে। যে গরম পড়েছে তাতে আমার প্রচারণা সহজ হয়ে গেছে।’
