স্বপ্নের ক্যাম্পাস বিনির্মাণের আগে থামবো না: সাদিক কায়েম

স্বপ্নের ক্যাম্পাস বিনির্মাণের আগে থামবো না: সাদিক কায়েম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম বলেছেন, এই ক্যাম্পাস আমাদের কাছে আমানত। কথা দিচ্ছি, স্বপ্নের ক্যাম্পাস বিনির্মাণের আগে আমরা থামবো না।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) ডাকসু নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি এ কথা বলেন।
সাদিক কায়েম বলেন, ‘ক্যাম্পাস জীবনের শুরু থেকে আপনাদের সঙ্গে থেকে বেড়ে উঠেছি। জুলাই বিপ্লব থেকে শুরু করে ডাকসুর এই সময়গুলোতে আমরা অব্যাহতভাবে আপনাদের কাছে যাওয়ার, আপনাদের কথা শোনার এবং আপনাদের কথাগুলোই বলার চেষ্টা করেছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের ইচ্ছে ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর কাছে সশরীরে পৌঁছানোর। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছাতে পারলেও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়নি। আমাদের এই পথচলায় আমাদের দুর্বলতা, ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা আন্তরিকভাবে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন প্রত্যাশা করছি। একই সঙ্গে আপনাদের থেকে পাওয়া পরামর্শ, দিকনির্দেশনা এবং সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।’
সাদিক কায়েম বলেন, ‘দীর্ঘ জুলুম ও শোষণ পেরিয়ে আমরা আজকের এই দিনে পৌঁছেছি। আমাদের এই পথচলা এখানেই শেষ নয়। এই ক্যাম্পাস আমাদের কাছে আমানত। কথা দিচ্ছি, স্বপ্নের ক্যাম্পাস বিনির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত আমরা থামবো না।’
