  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন

গরমে ভোগান্তি, পাখার বাতাসে স্বস্তি খুঁজছেন নারী ভোটাররা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০৯ এএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গরমে ভোগান্তি, পাখার বাতাসে স্বস্তি খুঁজছেন নারী ভোটাররা
পাখার বাতাসে স্বস্তি খুঁজছেন ভোটকেন্দ্রের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা নারী ভোটাররা/ ছবি: মো. ফেরদাউস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোট দিতে আসা নারী শিক্ষার্থীরা তীব্র গরমে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সরেজমিনে ডাকসু নির্বাচনের ভোটকেন্দ্রগুলো ঘুরে দেখা যায়, নারী শিক্ষার্থীরা ভোটকেন্দ্রের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় অনেকেই হাতপাখা ও বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে নিজেদের বাতাস করে স্বস্তি খুঁজছেন।

নির্বাচনের দিন সকালের আবহাওয়া কিছুটা শীতল থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। এতে নারী ভোটকেন্দ্রগুলোতে অপেক্ষমাণ শিক্ষার্থীরা গরমে অস্বস্তিতে পড়েন। এ সময় অনেককেই হাতে প্লাস্টিকের পাখা, প্রার্থীদের দেওয়া পাখা, বা বই-খাতা ভাঁজ করে বাতাস করতে দেখা যায়। কেউ কেউ আবার রোদ থেকে বাঁচতে ছাতা মাথায় দিয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন।

কেন্দ্রে উপস্থিত এক শিক্ষার্থী জানান, আমরা সকাল থেকে লাইনে আছি। গরম খুব বেশি, তাই সঙ্গে ছোট পাখা এনেছি।

এফএআর/কেএইচকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।