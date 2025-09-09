ডাকসু নির্বাচন
ছাত্রীদের কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের দীর্ঘ সারি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন চলছে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে, যা চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ভোটগ্রহণের শুরুতেই কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ছাত্রীদের কেন্দ্রগুলোতে সকাল থেকে দীর্ঘ সারি দেখা যায়।
ডাকসু নির্বাচনে ক্যাম্পাসের আটটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হচ্ছে। তার মধ্যে চারটিতে ভোট দিচ্ছেন ছাত্ররা। আর ছাত্রীদের পাঁচটি হলের ভোটাররা বাকি চারটি কেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন।
ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন কবি সুফিয়া কামাল হলের ভোটাররা। সকাল ৯টার দিকে কেন্দ্রটিতে ছাত্রীদের দীর্ঘ সারি দেখা যায়। একজন শিক্ষার্থীকে অনেকগুলো ভোট দিতে হচ্ছে। ফলে ভোটকেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশে ধীরগতি দেখা যায়। এ কেন্দ্রে ভোটার চার হাজার ৪৪৩ জন।এদিকে ভূতত্ত্ব বিভাগের কেন্দ্রে ২০ মিনিট পর ভোটগ্রহণ শুরু হয়। এতে ভোগান্তি বেড়েছে ছাত্রী ভোটারদের।
একই পরিস্থিতি ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রেও। সেখানে শামসুন নাহার হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দিচ্ছেন। ছাত্রীদের একাধিক লাইনে কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করানো হচ্ছে। তারপরও ভোটারদের সারি দীর্ঘ হয়ে গেছে। কেন্দ্রটিতে ভোটার রয়েছে ৪ হাজার ৯৬ জন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্রেও ছাত্রীদের ভোট নেওয়া হচ্ছে। সেখানে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের ভোটাররা ভোট দিচ্ছেন। এ কেন্দ্রেও ছাত্রীদের উপচেপড়া ভিড় রয়েছে। এ কেন্দ্রে মোট ভোটার ৪ হাজার ৭৫৫ জন।
তবে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) তুলনামূলক কম ভিড় দেখা গেছে। সেখানে রোকেয়া হলের ছাত্রীরা ভোট দিচ্ছেন। এ কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ৫ হাজার ৬৬৫ জন।
প্রস্তুতির ঘাটতি ও ব্যালট বাক্স খুলে দেখানোর কারণে ভোটগ্রহণে কিছুটা দেরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রটির ভোটগ্রহণের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা।
ডাকসুর চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, ‘সকালে কেন্দ্রগুলোতে ভোটার উপস্থিতি ভালো। শিক্ষার্থীরা স্বতস্ফুর্তভাবে ভোট দিতে আসছে। দীর্ঘ লাইনের কারণে ভোগান্তি হচ্ছে। কিন্তু তারা ভোট দিতে আগ্রহী বলেই কেন্দ্রে এসেছে। এটি ইতিবাচক দিক। সবাই ভোট দিতে পারবেন। ৪টার মধ্যে যে ভোটার লাইনে এসে দাঁড়াবেন, তার ভোট যত দেরিই হোক নেওয়া হবে।’
