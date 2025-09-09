ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রে দেরিতে ভোট শুরু, ভোগান্তিতে ছাত্রীরা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে আটটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। তবে ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রে ২০ মিনিট দেরিতে ভোটগ্রহণ শুরু করা হয়। যদিও এর আগেই কেন্দ্রটিতে ভোটারদের দীর্ঘ সারি দেখা যায়।
ছাত্রীরা বলছেন, ভোটগ্রহণ দেরিতে শুরু হওয়ায় লম্বা লাইনে পড়ে গেছেন তারা। তাছাড়া ভোটগ্রহণও করা হচ্ছে খুব ধীরগতিতে। লাইনে দাঁড়িয়ে রোদ-গরমে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে ছাত্রীদের।
ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন কবি সুফিয়া কামাল হলের ভোটাররা। মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে কেন্দ্রটিতে গিয়ে ছাত্রীদের দীর্ঘ সারি দেখা যায়। একজন শিক্ষার্থীকে অনেকগুলো ভোট দিতে হচ্ছে। ফলে ভোটকেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশেও ধীরগতি দেখা যায়। এ কেন্দ্রে ভোটার চার হাজার ৪৪৩ জন।
কেন্দ্রটিতে দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা জানান, সকালে ব্যালট বাক্স খুলে দেখাতে কিছুটা সময় বেশি লেগেছে। পাশাপাশি প্রস্তুতিতে কিছুটা ঘাটতি ছিল। ফলে ভোটগ্রহণ শুরু করতে ২০ মিনিট দেরি হয়েছে। তবে এখন স্বাভাবিকভাবে ভোটগ্রহণ করা হচ্ছে।
জানা যায়, বিকেল ৪টা পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হবে। ক্যাম্পাসের আট কেন্দ্রে ভোট দিতে পারছেন শিক্ষার্থীরা। নির্বাচনে একজন ভোটারকে মোট ৪১টি ভোট দিতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সংসদে ২৮টি, হল সংসদে ১৩টি পদে।
ডাকসুতে মোট ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন ভোটারের মধ্যে ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন এবং ছাত্র ২০ হাজার ৯১৫ জন। নির্বাচনে ২৮ পদের বিপরীতে লড়ছেন মোট ৪৭১ জন প্রার্থী। এর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী ৪০৯ জন ও নারী প্রার্থী ৬২ জন। ভোট গণনা শেষে রাতের প্রথমাংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে ফল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা।
