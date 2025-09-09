  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন: ৩ ঘণ্টায় টিএসসি কেন্দ্রে ৩৫ শতাংশ ভোট পড়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪৪ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডাকসু নির্বাচন: ৩ ঘণ্টায় টিএসসি কেন্দ্রে ৩৫ শতাংশ ভোট পড়েছে
ঢাবির ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ভোটগ্রহণ চলছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রথম ৩ ঘণ্টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ৩৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। এই কেন্দ্রে বেগম রোকেয়া হলের নারী শিক্ষার্থীরা ভোট দিচ্ছেন।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বেলা সোয়া ১১টায় এই তথ্য জানান কেন্দ্র প্রধান অধ্যাপক নাসরিন সুলতানা।

তিনি জানান, সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত এই কেন্দ্রে ৩৫ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে। আমাদের কেন্দ্রে ১৯টি বুথে ভোটগ্রহণ চলছে। তিন ঘণ্টায় প্রতিটি বুথে অন্তত ১২০ জন ভোট দিয়েছেন। এই হিসাবে তিন ঘণ্টায় কেন্দ্রটিতে ২ হাজার ২৮০টির মতো ভোট পড়েছে।

এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে নির্ধারিত সময়ের আগেই কেন্দ্রটির ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হবে বলে মনে করছেন তিনি। প্রায় ৪০ হাজার ভোটারের এ নির্বাচনে কেন্দ্রটিতে ভোটার রয়েছেন ৫ হাজার ৬৬৫ জন।

ভোট গ্রহণ শুরুর আগে থেকেই টিএসসি কেন্দ্রে নারী শিক্ষার্থীদের ব্যাপক ভিড় দেখা যায়।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ছয় বছর পর আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

জানা গেছে, এবারের নির্বাচনে ডাকসুর ২৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ৪৭১ জন প্রার্থী। এর মধ্যে নারী প্রার্থী ৬২ জন। সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে ৪৫ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৯ জন এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ২৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এনএস/কেএইচকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।