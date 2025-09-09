কেন্দ্রের সামনে বসছে এলইডি, সরাসরি দেখানো হবে গণনা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৫ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এলইডি স্ক্রিনে ভোট গণনা সরাসরি দেখানো হবে/ছবি: হাসান আদিব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে, চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ভোটগ্রহণ শেষে শুরু হবে গণনা।

ভোট গণনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতে তা সরাসরি দেখানো হবে। এজন্য কেন্দ্রগুলোর সামনে বসানো হয়েছে এলইডি স্ক্রিন। এর মাধ্যমে ভেতরে ভোট গণনার দৃশ্য সরাসরি দেখানো হবে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

এর আগে ডাকসুর চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন জানিয়েছিলেন, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর ভোট গণনা প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের বাইরে এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে সরাসরি প্রদর্শন করা হবে। তবে ঠিক কতটি এলইডি স্ক্রিন বসানো হবে, তা জানাননি তিনি।

জানা যায়, বিকেল ৪টা পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হবে। ক্যাম্পাসের আট কেন্দ্রে ভোট দিতে পারছেন শিক্ষার্থীরা। নির্বাচনে একজন ভোটারকে মোট ৪১টি ভোট দিতে হচ্ছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৮টি, হল সংসদে ১৩টি পদে।

ডাকসুতে মোট ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন ভোটারের মধ্যে ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন এবং ছাত্র ২০ হাজার ৯১৫ জন। নির্বাচনে ২৮ পদের বিপরীতে লড়ছেন মোট ৪৭১ জন প্রার্থী। এর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী ৪০৯ জন ও নারী প্রার্থী ৬২ জন। ভোট গণনা শেষে রাতের প্রথমাংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে ফল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা।

