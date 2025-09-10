  2. ক্যাম্পাস

ডাকসুতে ১০ হাজারের বেশি ভোট পেলেন যারা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৩ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডাকসুতে ১০ হাজারের বেশি ভোট পেলেন যারা
ডাকসু নির্বাচনে ১০ হাজারের বেশি ভোট পেয়েছেন তারা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের মো. আবু সাদিক (সাদিক কায়েম)। সব পদের প্রার্থীদের মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ ১৪ হাজার ৪২ ভোট পেয়েছেন।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকালে ঢাবির সিনেট ভবনে ডাকসুর চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মো. জসীম উদ্দিন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন।

প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী, একাধিক প্রার্থী ১০ হাজার বা তার বেশি ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী সানজিদা আহমদে তন্বি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১১ হাজার ৭৭৮ ভোট পেয়ে ডাকসুর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে জয়লাভ করেন।

এছাড়া, ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের আরও কয়েকজন প্রার্থী ১০ হাজারের বেশি ভোট পেয়েছেন। তারা হলেন, এই প্যানেলের জিএস প্রার্থী এসএম ফরহাদ। তিনি পেয়েছেন ১০ হাজার ৭৯৪। একই প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক ফাতেমা তাসনিম জুমা পেয়েছেন ১০ হাজার ৬৩১ ভোট। এছাড়া মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক সম্পাদক পদে জাকারিয়া শাখাওয়াত ১১ হাজার ৭৪৭ এবং এই প্যানেলের সাবিকুন নাহার তামান্না পেয়েছেন ১০ হাজার ৮৪ ভোট পেয়ে কার্যনির্বাহী পদে জয়ী হয়েছেন।

এবারের ডাকসু নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদসহ ২৮টি পদের বেশিরভাগ পদে জয়ী হয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ‌‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’-এর প্রার্থীরা। তারা ১২টি সম্পাদকীয় পদের মধ্যে ৯টিতে জয়ী হয়েছেন। আর বাকি তিনটি পদে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। ভিপি, জিএস, এজিএসসহ ডাকসুতে পদ আছে ২৮টি। এর মধ্যে সদস্যপদ ১৩টি। সদস্যপদে ফলাফল ঘোষণা চলছে।

প্রসঙ্গত, এবার ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে প্রার্থী ছিলেন ৪৭১ জন। আর ১৮টি হল সংসদে নির্বাচন হয়েছে ১৩টি পদে। হল সংসদের ২৩৪টি পদের বিপরীতে প্রার্থী ছিলেন ১ হাজার ৩৫ জন।

ডাকসুতে এবার মোট ভোটার ছিল ৩৯ হাজার ৮৭৪। এর মধ্যে পাঁচটি ছাত্রী হলে ১৮ হাজার ৯৫৯ আর ১৩টি ছাত্র হলে ভোটার ২০ হাজার ৯১৫ জন ভোটার ছিল।মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়, ভোটগ্রহণ শেষ হয় বিকেল ৪টায়।

কেএইচকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।