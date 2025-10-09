জয়ের প্রতিক্রিয়ায় ফরহাদ
শিক্ষার্থীদের আমানত রক্ষা করাই এখন বড় দায়িত্ব
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে এবার ভূমিধস জয় হয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের। এই প্যানেল থেকে জিএস পদে জয়ী হয়েছেন এস এম ফরহাদ। ফলাফল জানার পর এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা যে আমানত দিয়েছেন সেটিই রক্ষা করা এখন বড় দায়িত্ব।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সিনেট ভবনে ফলাফল ঘোষণা শেষে সাংবাদিকদের সামনে তিনি আরও বলেন, আমার দিক থেকে ব্যক্তিগত অবজারভেশন হচ্ছে জিএস হিসেবে নির্বাচিত হওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীর বিজয়। এটি ব্যক্তি ফরহাদের বিজয় বা ছাত্রশিবিরের বিজয় হিসেবে দেখার কোনো সুযোগ নেই।
তিনি আরও বলেন, দায়িত্ব পালনকালে যদি ভুল কিছু করেন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা যেন শুধরে দেন।
এই সাফল্য নিয়ে বিজয় মিছিল না করার অনুরোধও জানান তিনি। একইসঙ্গে দেশবাসী, বিশেষ করে যারা ডাকসু নির্বাচন নিয়ে আগ্রহী ছিলেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।
