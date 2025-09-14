একক প্রার্থী হিসেবে জাকসুতে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন কিরণ

একক প্রার্থী হিসেবে জাকসুতে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন কিরণ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ক্রীড়া সম্পাদক পদে বিজয়ী হয়েছেন জাতীয় ফুটবল দলের সদস্য মাহমুদুল হাসান কিরণ। শুধু তাই-ই নয়, একক প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি পাঁচ হাজার ৭৭৮ ভোট পেয়েছেন তিনি।
ক্রীড়া সম্পাদক পদে মো. মাহামুদুল হাসান কিরণের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের সমন্বিত শিক্ষার্থী জোটের মো. শফিউজ্জামান পেয়েছেন ১ হাজার ২২১ ভোট ও ছাত্রদলের প্যানেলের উজ্জ্বল হাসান (রবিন) পেয়েছেন ৫৪৩ ভোট।
কিরণ বাংলাদেশ জাতীয় অনূর্ধ্ব ২৩ ফুটবল দলের খেলোয়াড়। বাংলাদেশের হয়ে এশিয়া কাপ ফুটসাল খেলতে এখন তিনি মালয়েশিয়ায়। এজন্য নিজের ভোটও দিতে পারেননি কিরণ ।
বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়ে কিরণ জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি আসলে জাকসুতে নির্বাচন করবো বলে ক্যাম্পাসে কাজ করি তেমন না। আমি ২০১৯ সাল থেকে ক্যাম্পাসে ক্রীড়া নিয়ে নানা ধরণের কাজ করে আসছি।
তিনি আরও বলেন, জাহাঙ্গীরনগর স্পোর্টস ক্লাব নামে আমার একটা সংগঠন আছে। সবচেয়ে বড় কথা আমার বন্ধু-বান্ধব, বিভাগ ও হলের সবাই নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন আমার জন্য। আমার কোনো বাজেটও ছিল না। দলবদল করে ক্লাব থেকেও কোনো টাকা পয়সা সেভাবে পাইনি। আমি এক টাকাও খরচ করতে পারিনি। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট ভাই-বোনরা নিজেদের টাকা খরচ করে আমাকে এ পর্যন্ত এনেছেন।
এ বিজয়কে কিভাবে দেখছেন এমন প্রশ্নে কিরণ বলেন, আমার এই বিজয়ে, আমার যা কৃতিত্ব তার চেয়ে বেশি সাধারণ শিক্ষার্থীদের। নির্দিষ্ট করে কারো নাম বলছি না। কারণ, কয়জনের নাম বলবো? ছোট-বড় ভাইরা, বন্ধুরা আমার জন্য কাজ করেছেন। সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা।
এদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্যানেল ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলনের’ প্রার্থী আব্দুর রশিদ (জিতু) ৩ হাজার ৩৩৪টি ভোট পেয়ে ভিপি পদে জয়ী হন। আর ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের মো. মাজহারুল ইসলাম ৩ হাজার ৯৩০ ভোট পেয়ে জিএস পদে জয়ী হন। এজিএস (নারী) পদে ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেলের আয়েশা সিদ্দিকা (মেঘলা) ৩ হাজার ৪০২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।
শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে আবু উবায়দা উসামা ( ফামের্সি বিভাগ) ২ হাজার ৪২৮ ভোট পেয়ে জয়ী হন। পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক পদে মো. সাজ্জাদ হোসেন (ইংরেজি বিভাগ) ১ হাজার ৩৩৯ ভোট পেয়ে জয় পান। নাট্য সম্পাদক পদে মো. রহুল ইসলাম (নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ) ১ হাজার ৯২৯ ভোট পেয়ে জয় পান। সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে তূর্য কির্তনীয়া (ইতিহাস) ১ হাজার ১৯৪ ভোট পেয়ে জয়ী হন।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সোয়া ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে জাকসুর ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান।
নির্বাচনে জাকসুর ২৫টি পদের মধ্যে ২০টিতেই জয় পায় শিবির-সমর্থিত সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট। বাকি চারটির মধ্যে দুটি বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) ও দুটি স্বতন্ত্র থেকে নির্বাচিত।
