স্যার জন উইলসন স্কুলের ৩০ বছর পূর্তি উদযাপন
ঢাকার স্যার জন উইলসন স্কুল ৩০ বছর পূর্ণ করেছে। এ উপলক্ষ্যে রাজধানীর সাতারকুলের ইউনাইটেড সিটিতে স্কুলের নিজস্ব ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) আয়োজিত ওই অনুষ্ঠান ঘিরে উৎসবে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা।
এ নিয়ে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় স্যার জন উইলসন স্কুল। এরপর থেকে শুরু এর গৌরবময় পথ চলা। দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ, শৃঙ্খলা ও সৃজনশীল চর্চার কারণে এরইমধ্যে নজর কেড়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি।
অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন স্যার জন উইলসন স্কুলের অধ্যক্ষ সাবরিনা শহীদ। তিনি বলেন, ‘শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিবিড় আস্থা আমাদের অনুপ্রেরণার ভিত্তি। আমাদের দক্ষ শিক্ষকমন্ডলী, প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক সহকর্মী, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিরলস পরিশ্রম, আন্তরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসা ছাড়া দীর্ঘ ৩০ বছরের এ যাত্রা সফল হতো না।’
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের এক্সাম ডিরেক্টর ম্যাক্সিম রেমান, ইউনাইটেড গ্রুপের এডুকেশন ডিভিশনের সিএফও মো. বদরুল আহসান।
বক্তব্য শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা। নাচ, গানে মুখরিত হয় প্রতিষ্ঠানের মিলনায়তন। রঙিন পোশাকে গান ও নাচের তালে তালে অনুষ্ঠান মাতিয়ে তোলে শিশুরা।
স্কুল ক্যাম্পাসে বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়, রোবোটিকস ও প্রযুক্তির বিষয় তুলে ধরা হয়। এছাড়া চিত্রকলা ও শিল্পকলার বিষয়গুলোও তুলে ধরা হয়। এসব প্রদর্শনীতে স্কুলের শিক্ষার্থীরাও অংশ নেয়।
তিন দশক ধরে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের পাশাপাশি মানবিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে স্যার জন উইলসন স্কুল। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দেশে সফলতার সঙ্গে কাজ করে মেধার অনন্য স্বাক্ষর রেখেছে।
