দোকানদারদের জরিমানার হুঁশিয়ারি ঢাবির মুহসীন হল সংসদ নেতার

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৪ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে খাবারে পচা গাজর, জুসে পচা পেঁপে ও তরকারিতে পাম অয়েল ব্যবহারের অভিযোগে ক্যান্টিন মালিকদের জরিমানার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন হল সংসদের নবনির্বাচিত সমাজসেবা সম্পাদক মো. সাইফুল্লাহ।

জানা গেছে, গতকাল রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) হলের দোকান পরিদর্শনের সময় এসব অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হলে তিনি ওই হলের বিভিন্ন দোকানদারকে জরিমানার হুঁশিয়ারি দেন।

মো. সাইফুল্লাহ জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি দোকানদারদের সতর্ক করেছি। জরিমানার বিষয়ে হল প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেবে। আমি তাদের লিখিত চুক্তি নিয়েছি যে, ভবিষ্যতে কোনো অনিয়ম করলে তারা প্রশাসনকে জরিমানা প্রদান করবে।’

