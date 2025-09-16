ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড পেলেন রাকসুর শিবির প্যানেলের দ্বীপ

ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড পেলেন রাকসুর শিবির প্যানেলের দ্বীপ
দেশপ্রেম বীরত্ব ও সাহসিকতার ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ‘ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড- ২০২৫’ পেয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ শিক্ষার্থী ও আসন্ন রাকসু নির্বাচনে শিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল থেকে কার্যনির্বাহী সদস্য পদপ্রার্থী দ্বীপ মাহবুব।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
দ্বীপ মাহবুব পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার তাঁতিবন্ধ ইউনিয়নের কামারদুলিয়া নিবাসী মৃত আব্দুল হাই শেখের ছেলে। বর্তমানে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদে (আইবিএ) ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে বিবিএ অষ্টম ব্যাচে অধ্যায়নরত। দ্বীপ মাহবুব ২০২৪ এর জুলাই বিপ্লবে আওয়ামী লীগের গুলিতে একটি চোখ হারান। এসময় একটি গুলি তার মস্তিষ্কে আঘাত হানে। দীর্ঘ ৫ মাস চিকিৎসা শেষে সুস্থ হলেও শরীরের একপাশ অবশ হয়ে যায়।
ইয়্যুথ ভলানটিয়ার অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে দ্বীপ মাহবুব বলেন, সকল শুকরিয়া মহান রাব্বুল আলামিনের প্রতি, যিনি আমাকে এতটা সম্মানিত করেছেন। চব্বিশের জুলাইতে দেশের একজন সাধারণ শিক্ষার্থী এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজের দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। অন্য কোনো চাওয়া-পাওয়া ছিল না। কোটার যৌক্তিক সংস্কার ও আমার ভাইয়েদের খুনের বিচারের দাবিতে রাজপথে নামা এবং সর্বশেষ দেশের জন্য নিজের একটা অঙ্গ (চোখ) উৎসর্গ করার সৌভাগ্য হয়। আজ আমি যে সম্মান পেয়েছি সেটা জুলাইতে একটু বলিদানের প্রতিফলন হিসেবে দেখছি। ধন্যবাদ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে আমার এই ক্ষুদ্র ত্যাগকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য।
তিনি আরও বলেন, জুলাই পরবর্তীতে বিভিন্ন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আমাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি, সমস্যা নিয়েই আবারো পড়াশোনা এবং পূর্বের মতো সকল কাজে অংশগ্রহণ করি। তারই অংশ হিসেবে বর্তমানে রাকসু নির্বাচনে শিবির সমর্থিত প্যানেল থেকে কার্যনির্বাহী সদস্য পদে লড়ছি। এছাড়া ইউনিস্যাব রাজশাহী ডিভিশনের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবেও কাজ করছি।
মনির হোসেন মাহিন/এফএ/জিকেএস