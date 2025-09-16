ঢাবির মুহসীন হলে ১০০ চৌকি দিলেন ছাত্র সংসদ নেতারা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের টিনশেডের শিক্ষার্থীদের ১০০ চৌকি দিয়েছে হল সংসদ।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) মুহসীন হল প্রশাসনের সহায়তায় হল সংসদের নবনির্বাচিত নেতারা এসব চৌকি বণ্টন করেন।
এসময় হল সংসদের ভিপি ছাদিক হোসেন, এজিএস আব্দুল মজিদ, সাহিত্য সম্পাদক মোজাহিদুল ইসলাম, বহিরাঙ্গন ক্রীড়া সম্পাদক সায়মন হাসান, সমাজসেবা সম্পাদক মো. সাইফুল্লাহ ও সদস্য সাইফ জাওয়াদ সামী, মো. ফেরদাউস ও মুশফিকুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।
এ বিষয়ে মুহসীন হলের শিক্ষার্থী মো. সাদ বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর আমাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে যে আমরা একটি রুম, একটি চৌকি, একটি টেবিল পাবো। কিন্তু আমরা এতদিন পাইনি। হল সংসদ নির্বাচনের পর আমরা এটি পেলাম। এটা পেয়ে ভালোই লাগছে।’
মুহসীন হলের নবনির্বাচিত ভিপি ছাদিক হোসেন বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের একটি মৌলিক দাবি ছিল যেন তারা একটি চৌকি, একটি টেবিল ও একটি আলমারি পান। তার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমরা টিনশেডে যারা থাকেন, তাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহায়তায় ১০০টি চৌকির ব্যবস্থা করেছি।’
তিনি বলেন, ‘আমাদের টিনশেডে অধিকাংশ শিক্ষার্থী ২৩-২৪ সেশনের হওয়ায় হল সংসদের এই সেশনের নির্বাচিত সদস্য মো. ফেরদাউস সামগ্রিক প্রক্রিয়া তদারকি করেছেন।’
