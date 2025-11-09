ডাকসু নির্বাচন
হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল সংসদে নির্বাচিত হলেন যারা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অন্যতম ঐতিহ্যবাহী হল হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে ভিপি পদে নির্বাচিত হয়েছেন আরবি বিভাগের ১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থী সাদিক হোসেন।
এছাড়া জিএস পদে আইন বিভাগের রাফিদ হাসান সাফওয়ান ও এজিএস পদে আব্দুল মজিদ নির্বাচিত হয়েছেন।
বাকি ছয়টি সম্পাদক পদের মধ্যে সাহিত্য সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন মো. মোজাহিদুল ইসলাম, পাঠকক্ষ সম্পাদক হয়েছেন জাহিদ হাসান হিমেল। ক্রীড়া সম্পাদক পদে ‘বহিরাঙ্গন কার্যক্রমের’ জন্য নির্বাচিত হয়েছেন সায়মন হাসান এবং ‘অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের’ জন্য আতিকুল্লাহ জুবায়ের।
সমাজসেবা সম্পাদক পদে মো. সাইফুল্লাহ এবং সংস্কৃতি সম্পাদক পদে মো. জুলহাস কবির নির্বাচিত হয়েছেন।
সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন সগীর ইবনে ইসমাইল, সাইফ জদওয়াদ সামী, মো. ফেরদাউস ও মো. মুশফিকুজ্জামান।
