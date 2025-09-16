ঢাবিতে ড. শমশের আলী ও আমিনুর রশীদের স্মরণসভা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. এম শমশের আলী এবং অধ্যাপক ড. আর আই এম আমিনুর রশীদের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে গণমাধ্যম পাঠানো এক বিবৃতিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবনের সেমিনার কক্ষে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য দেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল ইসলাম তালুকদার। সঞ্চালনা করেন বিভাগের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহজাহান। অধ্যাপক ড. এম শমশের আলীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. খন্দকার সাদাত হোসেন। এছাড়া অধ্যাপক ড. আর আই এম আমিনুর রশীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. নওরীন আহসান।
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রয়াত অধ্যাপকদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বলেন, দেশের পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার প্রসারে তারা অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তাদের জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।
স্মরণসভায় বক্তারা প্রয়াত অধ্যাপক ড. এম শমশের আলী এবং অধ্যাপক ড. আর আই এম আমিনুর রশীদের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। আলোচনা সভা শেষে তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।
