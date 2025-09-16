  2. ক্যাম্পাস

চাকসু নির্বাচনে প্যানেল দেবে না বাগছাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১৬ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে কোনো প্যানেল দিচ্ছে না বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস)। তবে কেউ চাইলে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করতে পারবেন।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন সংগঠনটির চবি শাখার সদস্য সচিব আল মাশনূন।

তিনি বলেন, ‌আমরা রাজনৈতিকভাবে চাকসুতে নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে কোনো প্রার্থী এককভাবে চাইলে নির্বাচনে অংশ নেবেন। এর কারণ জানতে চাইলে পরবর্তীতে জানাবেন বলেন তিনি।

এদিকে মঙ্গলবার নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন ফরম বিক্রি শেষ হতে যাচ্ছে। সে হিসেবে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে শেষ দিনের মতো চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন বিক্রি কার্যক্রম চলছে। চাকসু ভবনের দ্বিতীয় তলায় অস্থায়ী নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে শুরু হয় ফরম বিক্রি।

গত দুদিনে কেন্দ্রীয় সংসদ ও হল সংসদের মোট ১৬৯ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে আটজন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে দুজন এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে দুজন রয়েছেন। তবে মঙ্গলবার শেষ দিনে কতজন শিক্ষার্থী মনোনয়ন নিয়েছেন, তা এখনো জানায়নি নির্বাচন কমিশন।

সকাল থেকেই বৃষ্টি উপেক্ষা করে মনোনয়ন সংগ্রহ করতে আসেন শিক্ষার্থীরা। শেষ দিনের চাপ সামলাতে বাড়তি জনবল নিয়োগ করেছে কমিশন। স্বতন্ত্র কিংবা প্যানেলের অংশ হিসেবে ফরম সংগ্রহ করছেন শিক্ষার্থীরা। তফসিল অনুযায়ী বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম জমা দেওয়ার শেষ দিন।

চাকসুর ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। যাচাই-বাছাই হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হবে ২১ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত।

চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। আর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ভোট শেষে শুরু হবে গণনা।

