ক্যাম্পাসে ঢাবি শিক্ষার্থী নাফিসের জানাজা সম্পন্ন
ক্যাম্পাসে ঢাবি শিক্ষার্থী নাফিস খন্দকারের জানাজা সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বাদ মাগরিব বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের রসায়ন বিভাগ প্রাঙ্গণে এই জানাজা হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রক্টরসহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।
নাফিস খন্দকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০২৪-২৫ সেশনের শিক্ষার্থী ছিলেন।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
ডাকসুর ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম বলেন, নাফিস নিউক্লিয়ার সায়েন্সের ১০৪তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে রক্ত সঞ্চালনজনিত সমস্যায় ভুগে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। তিনি আমাদের মাঝ থেকে এত দ্রুত চলে যাবেন সেটা কল্পনাই করিনি।
কবি জসীম উদ্দীন হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক শেখ তারভীর বারী হামিম বলেন, জন্মের ছয় মাস বয়স থেকেই নাফিস নানা জটিল রোগে ভুগছিলেন বলে তার বাবা জানিয়েছেন। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর আজ হঠাৎ করেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার বলেন, নাফিসের রক্তের প্লাটিলেট কম ছিল এবং তিনি হলেই থাকতেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে আইসিইউতে নেওয়ার পরই তার মৃত্যু হয়।
