  2. ক্যাম্পাস

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ঢাবি শিক্ষার্থী, একদিন পর মৃত্যু

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৮ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ঢাবি শিক্ষার্থী, একদিন পর মৃত্যু
ঢাবির অমর একুশে হলের শিক্ষার্থী নাফিস খন্দকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অমর একুশে হলের শিক্ষার্থী নাফিস খন্দকার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

মঙ্গলবার বিকেলে ডাকসুর জিএস এস এম ফরহাদ ফেসবুক পোস্ট দিয়ে এই তথ্য জানান।

এর আগে গতকাল (সোমবার) সন্ধ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়লে নাফিসকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। রাত ১২টার দিকে অবস্থার অবনতি হলে ডাক্তারের পরামর্শে আজ (মঙ্গলবার) সকাল থেকে একটা বেসরকারি হসপিটালের আইসিউতে নেওয়া হয় তাকে। সেখানে মারা যান তিনি।

নাফিস অমর একুশে হলের ৫০৭ নম্বর কক্ষের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে বাদ মাগরিব কার্জন হলের রসায়ন বিভাগ প্রাঙ্গণে নাফিসের জানাজা হবে।

এফএআর/এমআইএইচএস/এমএস

