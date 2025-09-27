ঢাবিতে ১২ দিনের ছুটি ঘোষণা, সব পরীক্ষা স্থগিত
পূর্ব নির্ধারিত সব পরীক্ষা স্থগিত করে ১২ দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) ঢাবির ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিমাদ্রি শেখর চক্রবর্তীর সই করা এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ১২ দিনের পূর্ব নির্ধারিত সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।
একই সঙ্গে স্থগিত করা পরীক্ষাসমূহের নতুন সময়সূচি যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে বলেও বিবৃতি জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক দুর্গাপূজা, বিজয়া দশমী, ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম, প্রবারণা পূর্ণিমা ও লক্ষ্মীপূজা উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপনের নিমিত্তে ঢাবির সব বিভাগ/ইনস্টিটিউট এবং অধিভুক্ত/উপাদানকল্প কলেজ/ইনস্টিউটের আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ১২ দিনের পূর্ব নির্ধারিত সব পরীক্ষা স্থগিত করা হলো।
