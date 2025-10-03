ডাকসু ভিপি
প্রতিটি ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য বাধ্য করা হবে
ডাকসুর নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি (ভিপি) আবু সাদিক কায়েম বলেছেন, আমরা জুলাইয়ের সহযোদ্ধারা ডাকসু নির্বাচন করেছি। এখানে জয়-পরাজয়ের কিছু নেই। ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা ও শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশার বিজয় হয়েছে। আমরা কথা দিতে চাই, বাংলাদেশের প্রতিটি ক্যাম্পাসে খুব দ্রুততম সময়ের মধ্য ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রশাসনকে বাধ্য করবো।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) কুষ্টিয়ায় শহীদ আবরার ফাহাদের কবর জিয়ারত শেষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চায়ের আড্ডায় তিনি এসব কথা বলেন।
সাদিক কায়েম বলেন, ‘ইবিতে অনেক রক্তের ইতিহাস আছে। ফ্যাসিস্টদের টার্গেটের অন্যতম ছিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।ওয়ালিউল্লাহ-মুকাদ্দাসকে গুম করেছে হাসিনার পেটুয়া বাহিনী। মজলুম মা-বাবা এখনো তাদের খোঁজে রয়েছেন।’
জুলাই আন্দোলনে ইবির শিক্ষার্থীরাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে উল্লেখ করে ডাকসু ভিপি বলেন, ‘আবু সাঈদ-মুগ্ধর উত্তরসূরিরা এখনো প্রস্তুত রয়েছে। আমাদের বিপ্লব পূর্ণাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত আমরা থামবো না। আমরা সবাই যেন ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি। পুরো জাতি আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।’
এসময় উপস্থিত ছিলেন ডাকসুর কার্যনির্বাহী সদস্য রায়হান উদ্দিন, ছাত্রশিবিরের ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি রেজাউল করিম শাকিল, ইবি শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মাহমুদুল হাসান, সেক্রেটারি ইউসুব আলী প্রমুখ।
ইরফান উল্লাহ/এসআর/এএসএম