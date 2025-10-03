  2. ক্যাম্পাস

শহীদ আবরার ফাহাদের কবর জিয়ারত করলেন ডাকসু নেতারা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৪ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
শহীদ আবরার ফাহাদের কবরে দোয়ারত ডাকসু নেতারা

ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের হাতে নির্মমভাবে নিহত বুয়েট শিক্ষার্থী শহীদ আবরার ফাহাদের কবর জিয়ারত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নেতারা।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের রায়ডাঙ্গা গ্রামে তারা আবরার ফাহাদের কবর জিয়ারত করেন। গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে ডাকসু।

এ সময় আবরার ফাহাদসহ জুলাইয়ের সব শহীদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। কবর জিয়ারত শেষে নেতারা আবরার ফাহাদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম, কার্যনির্বাহী সদস্য তাজিনুর রহমান ও কার্যনির্বাহী সদস্য রায়হান উদ্দীন। এছাড়া শহীদ আবরার ফাহাদের বাবা বরকত উল্লাহও উপস্থিত ছিলেন।

ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম বলেন, শহীদ আবরার ফাহাদ বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। আমাদের প্রেরণার বাতিঘর। খুনি হাসিনার শাসনে আমাদের ভারতের অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন ও সাংস্কৃতিক দাসত্বের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। শহীদ আবরার ফাহাদ শোষণ, আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। তার দেখানো পথেই জুলাইয়ে বিপ্লব হয়েছে। শহীদ আবরার যে চেতনা-আকাঙ্ক্ষা লালন করতেন, জুলাইয়ে প্রত্যেক শহীদ ও গাজী একই আকাঙ্ক্ষা লালন করতেন।

ভিপি সাদিক কায়েম আরও বলেন, শহীদ আবরার ফাহাদের এই আত্মত্যাগ এবং জাতীয় জীবনে বিপ্লবী মোড় পরিবর্তনের ঘটনাকে স্মরণ করে রাখতে ৭ অক্টোবরকে জাতীয় আধিপত্যবাদবিরোধী দিবস ঘোষণা করা এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে দিবসটি পালনের দাবি জানাই।

