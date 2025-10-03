হৃদ্রোগে জবি ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক হাসিবুরের মৃত্যু
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক হাসিবুর রহমান মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন)। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) রাত ১০টার দিকে হাসিবুরকে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
হাসিবুর জবির ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি ভোলায়।
প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, রাতের খাবারের জন্য হাসিবুর জাবি শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল ও সদস্যসচিব শামসুল আরেফীনের সঙ্গে ক্যাম্পাসসংলগ্ন হোটেল স্টার কাবাবে অবস্থান করছিলেন। এ সময় হঠাৎ তার খিঁচুনি ওঠে এবং পরে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি।
টিএইচকিউ/একিউএফ