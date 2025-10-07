ট্রেন দুর্ঘটনায় আটকে পড়া শিক্ষার্থীদের শাবিপ্রবির ‘বাস সার্ভিস’

ট্রেন দুর্ঘটনায় আটকে পড়া শিক্ষার্থীদের শাবিপ্রবির ‘বাস সার্ভিস’
সিলেটের মোগলাবাজার এলাকায় উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনসহ চারটি বগি লাইনচ্যুতির ঘটনায় আটকে পড়া শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীকে বাস সেবা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে চট্টগ্রাম থেকে সিলেটগামী উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনটি মোগলাবাজার এলাকায় লাইনচ্যুত হয়।
এতে সারাদেশের সঙ্গে সিলেটের রেলযোগাযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে। ৩ ঘণ্টা পর রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়। দুর্ঘটনার সময় ট্রেনে থাকা শাবিপ্রবির শিক্ষার্থীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। পরে দ্রুত সময়ের মধ্যে বাস পাঠানোয় প্রশাসনের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থী মাসফিক আদনান এক ফেসবুক পোস্টে লেখেন, ‘আজ সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উদয়ন এক্সপ্রেস মোগলাবাজার এলাকায় লাইনচ্যুত হয়। আমি ওই বগিতেই ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আমি ও আমাদের সব সাস্টিয়ান ভাই-বোন ভালো আছি। ট্রেনে আমরা প্রায় ৫০-৬০ জন ছিলাম। ভোরবেলা হওয়ায় শহরে ফেরার তেমন কোনো গাড়ি ছিল না। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করার মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যেই তারা আমাদের জন্য বাস পাঠায়।’
জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন প্রশাসক অধ্যাপক আ ফ ম জাকারিয়া জাগো নিউজকে বলেন, ‘সকালে শিক্ষার্থীদের কল পেয়ে আমি ট্রেন দুর্ঘটনার বিষয়টি অবগত হই। তারা আমাকে বাস সেবা দিতে বলেন। আমরা তাৎক্ষণিক শহরের দিকে থাকা একটি বাসের রুট পরিবর্তন করে ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে শিক্ষার্থীদের নিরাপদে ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে আনি। আমাদের শিক্ষার্থীরা সবাই নিরাপদে ক্যাম্পাসে ফিরেছেন।’
