সিলেটের সঙ্গে সারাদেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক
সিলেটে চার ঘণ্টা পর সারাদেশের সঙ্গে রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে সিলেট স্টেশনে আটকা পড়া কালনী এক্সপ্রেস ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেয়।
তবে ফেঞ্চুগঞ্জের মাইজগাঁও স্টেশনে আটকে থাকা উপবন এক্সপ্রেস এখন পর্যন্ত সিলেটে এসে পৌঁছায়নি। সিলেট রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কুদ্দুস এ তথ্য জানিয়েছেন।
ঘটনাস্থলে থাকা প্রত্যক্ষদর্শী ও রেলওয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উদয়ন এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনসহ লাইনচ্যুত চারটি বগি ছাড়া বাকিগুলো রেল লাইন থেকে সরিয়ে নেওয়ায় সিলেট স্টেশনে আটক পড়া কালনী এক্সপ্রেস সিলেট থেকে ঢাকার উদ্দেশে সিলেট ছেড়ে গেছে। তাছাড়া দুর্ঘটনা কবিলত বগিগুলো উদ্ধারের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্টেশন থেকে একটি উদ্ধারকারী ট্রেন সিলেটে রওয়ানা দিয়েছে। সেটি এসে পৌঁছালে লাইনচ্যুত বগি উদ্ধারের কাজ শুরু হবে।
অন্যদিকে উদয়ন এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনসহ চারটি বগি লাইনচ্যুতের ঘটনায় চালকসহ কয়েকজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আহতদের মধ্যে দুইজনকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আহতরা হলেন, রাঙামাটি জেলার নলজুপ থানার আমতলীপাড়া জাকির আলমের ছেলে জুনাইদ (২০) ও নোয়াখালি জেলার মাইজদি থানার চাউবানো গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে মোহাম্মদ ফাহাদ (৩২)।
সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ বক্সের ইনচার্জ দেবাশিষ জানান, এখন পর্যন্ত দুইজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত। দুর্ঘটনার পর ট্রেন থেকে লাফ দিতে গিয়ে কিছুটা জখম হয়েছেন।
সিলেট রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কুদ্দুস বলেন, বলেন, উদয়ন এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হওয়ার চার ঘণ্টা পর সিলেট থেকে কালনী এক্সপ্রেস ছেড়ে গেছে। তবে ফেঞ্চুগঞ্জে আটকা পড়া উপবন এক্সপ্রেস সিলেটে ঢুকতে কিছুটা সময় লাগবে।
আহমেদ জামিল/এফএ/এএসএম