বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ টিএসসিতে বড় পর্দায় দেখাবে ডাকসু

বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ টিএসসিতে বড় পর্দায় দেখাবে ডাকসু
বাংলাদেশ ও হংকংয়ের মধ্যকার এশিয়ান কাপ ফুটবলের বাছাইপর্বের গুরুত্বপূর্ণ খেলাটি টিএসসিতে বড় পর্দায় দেখাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) রাত ৮টায় এই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।
বুধবার (৮ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে ডাকসু এসব তথ্য জানিয়েছে।
বিবৃতিতে ডাকসু জানায়, বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের প্রতি সমর্থন ও উৎসাহ প্রদানে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ ও হংকংয়ের মধ্যকার খেলা বড় পর্দায় প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।
