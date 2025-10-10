রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স ক্লাবের সায়েন্স শো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স ক্লাবের সায়েন্স শো
বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) সায়েন্স ক্লাবের উদ্যোগে নাটোরের সিংড়ায় ব্যতিক্রমধর্মী সায়েন্স শো অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকেলে নাটোরের সিংড়া উপজেলার বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে এ আয়োজন হয়।
শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহ জাগাতে আয়োজনটি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে।
অনুষ্ঠানে ‘লেজি বল’, ‘সিংগিং পাইপ’, ‘দৈত্যের ধোঁয়া’, ‘ফ্লেম টাচ’, ‘ভ্যানিশিং গ্লাস’-এর মতো আকর্ষণীয় ১০টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্ট প্রদর্শিত হয়। প্রতিটি প্রদর্শনীর পর তাৎক্ষণিক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।
ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আবু জুবায়ের ও সুলাইমান, যুগ্ম-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. ইয়াছিন খন্দকার ইমন এবং প্রচার সম্পাদক মাহমুদুল হক ভূঁইয়ার নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি দল পুরো আয়োজনটি পরিচালনা করে।
সিংড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের সভাপতি মাজহারুল ইসলাম বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স ক্লাবের এ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। এমন আয়োজন শুধু রাজশাহীতে সীমাবদ্ধ না থেকে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ুক।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স ক্লাব নিয়মিতভাবে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার আগ্রহ সৃষ্টিতে সায়েন্স শো ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম আয়োজন করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় গত ৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ক্লাবের সদস্যরা রাজশাহীর প্রজেক্ট হেডওয়ে গ্রামার স্কুলে সায়েন্স শো প্রদর্শন করেন।
গত ১৯ জুন ২০২৫ তারিখে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত ৪৬তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে এই ক্লাব সায়েন্স শো ও সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস কর্মশালা পরিচালনা করে।
মনির হোসেন মাহিন/আরএইচ/এএসএম