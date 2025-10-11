চবির পাঁচ অনুষদের ১৫ কেন্দ্রে হবে ভোটগ্রহণ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদ ভবনের ১৫টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
এসব কেন্দ্রের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে ৬৫ থেকে ৭০টি কক্ষ। প্রতিটি কক্ষে থাকবে পাঁচটি ব্যালট বাক্স এবং পাঁচজন করে এজেন্ট। একটি কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ৫০০ ভোটার ভোট দিতে পারবেন।
শনিবার (১১ অক্টোবর) চাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, আমাদের পাঁচটি অনুষদ ভবনে ১৫টি ভোটকেন্দ্র থাকবে। পুরাতন কলা ভবন আমাদের প্রাথমিক ভোটকেন্দ্র ছিল। কিন্তু পর্যাপ্ত সরঞ্জাম এবং অন্যান্য কারণে পুরাতন কলা ভবনের বদলে আইটি ভবন (ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ) নির্ধারণ করা হয়েছে।
যে পাঁচটি ভবনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেগুলো হলো, আইটি ভবন (ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ), শহীদ হৃদয় চন্দ্র তরুয়া ভবন (কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ নতুন ভবন), বিজ্ঞান অনুষদ ভবন, ড. মুহাম্মদ ইউনুস ভবন (সমাজবিজ্ঞান অনুষদ) ও ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ ভবন।
প্রসঙ্গত ১৫ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট হবে। এর আগে ১৯৭০ সালে চাকসুর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৭২, ১৯৭৪, ১৯৭৯, ১৯৮১ সালে এবং ১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ চাকসুর নির্বাচন হয়।
সোহেল রানা/আরএইচ/জেআইএম